Глава МЗС Люксембурга в АТО: Я був в Іраку, тут - те ж саме
Масштабні руйнування в Широкиному міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн порівняв із ситуацією в Іраку, передає кореспондент LIGA.net.
"Я був в Іраку. Те, що я бачу в Широкиному, те ж саме. Ці руйнування не могли зробити окремі люди. Це справа рук армії", - заявив міністр закордонних справ Люксембургу в Широкиному.
"Це ганьба, що Європа не може зупинити цю війну. Всі міністри ЄС повинні докласти зусиль для миру в Україні", - додав він.
13 березня Ассельборн і глава МЗС Павло Клімкін прилетіли до Маріуполя Донецької області, потім вони відвідали Широкине, яке постійно знаходиться під обстрілом з боку проросійських найманців.
13 березня повідомлялося, що важливу увагу в ході поїздки міністра закордонних справ Люксембургу буде приділено аналізу ситуації в Донбасі в контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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