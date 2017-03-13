Глава МЗС Люксембурга в АТО: Я був в Іраку, тут - те ж саме

Жан Ассельборн заявив, що окремі бойовики не могли влаштувати такі руйнування, які він побачив у Широкиному. "Це справа рук армії", - зазначив він

Масштабні руйнування в Широкиному міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн порівняв із ситуацією в Іраку, передає кореспондент LIGA.net.

"Я був в Іраку. Те, що я бачу в Широкиному, те ж саме. Ці руйнування не могли зробити окремі люди. Це справа рук армії", - заявив міністр закордонних справ Люксембургу в Широкиному.

"Це ганьба, що Європа не може зупинити цю війну. Всі міністри ЄС повинні докласти зусиль для миру в Україні", - додав він.

13 березня Ассельборн і глава МЗС Павло Клімкін прилетіли до Маріуполя Донецької області, потім вони відвідали Широкине, яке постійно знаходиться під обстрілом з боку проросійських найманців.

13 березня повідомлялося, що важливу увагу в ході поїздки міністра закордонних справ Люксембургу буде приділено аналізу ситуації в Донбасі в контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте та Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.