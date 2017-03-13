Глава МЗС Люксембурга: Крим належить Україні

За даними Жана Ассельборна, в Донбасі зараз понад 470 російських танків, і це зовсім не схоже на заморожений конфлікт

У Донбасі наразі перебувають більше 470 російських танків, і це зовсім не схоже на заморожений конфлікт. Про це сказав глава МЗС Люксенбурга Жан Ассельборн на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент LIGA.net.

"В Україні в Донбасі зараз, за моїми даними, понад 470 російських танків. Хіба це схоже на заморожений конфлікт?" - заявив глава МЗС Люксенбурга

За словами Ассельборна , необхідно докласти максимум зусиль , щоб настав мир

"Ця проблема могла б бути легко вирішена, якби дотримувалися мінські угоди", - додав глава МЗС Люксенбурга.

Він зазначив, що необхідні нормальні відносини між ЄС і РФ, "проте не ціною українського суверенітету".

"Крим належить Україні. Це повинно бути ясно і зрозуміло всім: змінювати кордони не можна", - наголосив Аксельборн.

13 березня Ассельборн і Клімкін прилетіли до Маріуполя Донецької області, потім вони відвідали Широкине, яке постійно знаходиться під обстрілом з боку проросійських найманців.

Раніше повідомлялося, що важливу увагу в ході поїздки міністра закордонних справ Люксембурга буде приділено аналізу ситуації в Донбасі в контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії.

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.

Після захоплення Криму збройна агресія Росії проти України продовжилася в Донбасі, де Москва створила терористичні організації ДНР і ЛНР, що захопили за підтримки РФ частину Донецької та Луганської областей. Обидві організації фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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