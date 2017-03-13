Європа бачить, що ми воюємо з регулярною армією РФ - Клімкін

За словами глави МЗС Павла Клімкіна, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн не сумнівається в тому, що в Донбасі воює російська армія

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн переконався в тому, що Україна на сході веде війну проти російської професійної армії. Про це заявив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, передає кореспондент LIGA.net.

"Міністр переконався, що проти України воює регулярна російська армія", - заявив Клімкін.

За його словами, сьогодні глави МЗС України та Люксембургу обговорюють, як "дотиснути Росію". "Завдання - вивести російську регулярну армію з України, повернути контроль Україні над кордоном", - додав Клімкін.

"Я вдячний нашим люксембурзьким друзям за допомогу", - додав він.

За словами Клімкіна, глава МЗС Люксембурга привіз в Україну 500 тисяч євро гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що Ассельборн порівняв масштабні руйнування в Широкиному з ситуацією в Іраку. "Я був в Іраку. Те, що я бачу в Широкиному, те ж саме. Ці руйнування не могли зробити окремі люди. Це справа рук армії", - заявив міністр.

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