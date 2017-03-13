Євросоюз на півроку продовжив санкції проти Росії

За агресію РФ проти України в Брюсселі ухвалили рішення залишити в силі санкції ЄС на в'їзд і активи 150 осіб і 37 організацій

Сьогодні, 13 березня, Європейський Союз продовжив на шість місяців санкції проти групи людей і організацій з РФ і України, які загрожують територіальній цілісності і суверенітету України. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

"13 березня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців до 15 вересня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Обмежувальні заходи стосуються заборони на в'їзд і заморожування активів для 150 осіб і 37 організацій.

Євросоюз вперше ввів секторальні санкції щодо РФ 31 липня 2014 року. Ці обмеження стали відповіддю на дії Москви з дестабілізації ситуації в Україні.

3 лютого на засіданні Ради безпеки ООН представник США Ніккі Хейлі заявила , що Сполучені Штати не знімуть санкції з Росії поки Москва не припинить окупацію Криму .

2 березня ЄС продовжив санкції проти Януковича і Сім'ї, однак зняв їх з екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Наприкінці лютого Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Білорусі. У лютому 2016-го глави МЗС країн ЄС ухвалили рішення про часткове зняття санкцій з Білорусі, виключивши з списку санкцій 170 осіб і три компанії. Ембарго на постачання зброї залишили в силі.

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