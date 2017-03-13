Порошенко пропонує ввести санкції за іноземний паспорт

Законопроектом передбачено позбавлення громадянства України в разі добровільного набуття громадянства іноземної держави

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким особа, яка добровільно отримала громадянство іншої держави, втрачає громадянство України. Про це на брифінгу в парламенті заявив представник президента в Раді Артур Герасимов, повідомляє прес-служба БПП.

"Президент України вважає, що питання, які виникають з подвійним громадянством, повинні бути врегульовані. Випадки, коли чиновники вищої ланки говорять про наявність у них двох і більше паспортів іноземних держав, неприпустимі", - заявив Герасимов.

За його словами, проект закону №6175 встановлює, що громадянин України, який добровільно набув громадянства іншої держави, підпадає під вимоги припинення українського громадянства.

Законопроект також пропонує уточнити підстави для втрати громадянства України. "Однією з підстав для втрати громадянства України пропонується вважати відмову особи від паспорта іноземної держави після набуття громадянства України", - сказав представник президента.

Герасимов зазначив, що зміни до закону не будуть поширюватися на громадян України в Криму.

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