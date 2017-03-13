Насірова залишили під арештом: скаргу захисту відхилено

Рішення суду не задовольнило ні адвокатів глави ДФС, які просили скасувати утримання під вартою, ні прокурорів, які вимагали збільшити суму застави

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Солом'янського районного суду про арешт відстороненого від справ глави ДФС Романа Насірова з правом внесення застави в розмірі 100 млн грн. Про це із залу засідань передає кореспондент LIGA.net.

"Рішення Солом'янського суду залишити без змін, апеляційну скаргу адвокатів і прокурора залишити без задоволення. Рішення оскарженню не підлягає", - йдеться в ухвалі суду.

Раніше в ході засідання прокурори САП заявили, що застава для Насірова в розмірі 100 млн грн є недостатньою і подали апеляційну скаргу з вимогою збільшити цю суму до 2 млрд грн. У свою чергу, адвокати Насірова вимагали скасування тримання під вартою.

7 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відправив Насірова під арешт. Глава САП Назар Холодницький розраховує, що обвинувальний акт щодо Насірова скерують до суду через два місяці.

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