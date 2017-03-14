Турчинов просить перевірити звинувачення Сім'ї на його адресу
14.03.2017 12:26
Екс-чиновники часів Януковича заявили про те, що секретар РНБО "вивів в офшори мільйони доларів". Турчинов просить НАБУ і ДСФМУ перевірити ці слова
Олександр Турчинов
Секретар РНБО Олександр Турчинов просить Держслужбу фінансового моніторингу та Національне антикорупційне бюро оперативно перевірити заяви щодо нього з боку представників колишньої влади часів Віктора Януковича - екс-заступника генпрокурора Ріната Кузьміна і екс-депутата Олександра Шепелєва. Про це йдеться в заяві прес-служби РНБО.
"Починаючи з 2014 року, російські спецслужби системно працюють на дискредитацію лідерів Майдану і намагаються придумати "численний компромат", зокрема на Олександра Турчинова, якого російські політики відкрито називають одним з головних ворогів Кремля. До останньої брудної провокації залучені екс-прокурор Кузьмін і екс- депутат Шепелєв, які втекли від українського правосуддя, знаходяться в розшуку і ховаються на території РФ", - йдеться в повідомленні.
За даними РНБО, Шепелєв деякий час перебував у російській в'язниці і був звільнений, коли почав співпрацювати з ФСБ. У Раднацбезі стверджують, що підтверджують ці документи є в Генпрокуратурі.
"Фейки від ФСБ спочатку подаються російськими ЗМІ, що чітко вказує на замовника, а після цей бруд вкидається за гроші на українські маловідомі ресурси", - підкреслили у відомстві, додавши, що роспропаганду почали тиражувати і деякі українські ЗМІ.
"Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ні в Україні, ні за її межами. Фінансові потоки завжди можна простежити незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту транзакції. Тим більше, коли це стосується оплати за будь-яку нерухомість", - пояснили в РНБО.
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"Починаючи з 2014 року, російські спецслужби системно працюють на дискредитацію лідерів Майдану і намагаються придумати "численний компромат", зокрема на Олександра Турчинова, якого російські політики відкрито називають одним з головних ворогів Кремля. До останньої брудної провокації залучені екс-прокурор Кузьмін і екс- депутат Шепелєв, які втекли від українського правосуддя, знаходяться в розшуку і ховаються на території РФ", - йдеться в повідомленні.
За даними РНБО, Шепелєв деякий час перебував у російській в'язниці і був звільнений, коли почав співпрацювати з ФСБ. У Раднацбезі стверджують, що підтверджують ці документи є в Генпрокуратурі.
Читайте також: Турчинов закликав Москву не істерити через ракетні навчання УкраїниЯк вважає Раднацбез, зараз обидва втікача "відпрацьовують" право на ховатися від правосуддя в РФ, виконуючи вказівки спецслужб РФ.
"Фейки від ФСБ спочатку подаються російськими ЗМІ, що чітко вказує на замовника, а після цей бруд вкидається за гроші на українські маловідомі ресурси", - підкреслили у відомстві, додавши, що роспропаганду почали тиражувати і деякі українські ЗМІ.
"Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ні в Україні, ні за її межами. Фінансові потоки завжди можна простежити незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту транзакції. Тим більше, коли це стосується оплати за будь-яку нерухомість", - пояснили в РНБО.
Читайте інтерв'ю: Турчинов: "Вбивці українців не сховаються ні в Донецьку, ні в РФ. Нехай тремтять і чекаютьРаніше втікачі Сім'ї Януковича вкинули в російський інформпростір заяву, що Турчинов "вивів в офшори понад $800 млн з бюджету і міжнародної допомоги МВФ".
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