Турчинов просить перевірити звинувачення Сім'ї на його адресу

Секретар РНБО Олександр Турчинов просить Держслужбу фінансового моніторингу та Національне антикорупційне бюро оперативно перевірити заяви щодо нього з боку представників колишньої влади часів Віктора Януковича - екс-заступника генпрокурора Ріната Кузьміна і екс-депутата Олександра Шепелєва. Про це йдеться в заяві прес-служби РНБО."Починаючи з 2014 року, російські спецслужби системно працюють на дискредитацію лідерів Майдану і намагаються придумати "численний компромат", зокрема на Олександра Турчинова, якого російські політики відкрито називають одним з головних ворогів Кремля. До останньої брудної провокації залучені екс-прокурор Кузьмін і екс- депутат Шепелєв, які втекли від українського правосуддя, знаходяться в розшуку і ховаються на території РФ", - йдеться в повідомленні.За даними РНБО, Шепелєв деякий час перебував у російській в'язниці і був звільнений, коли почав співпрацювати з ФСБ. У Раднацбезі стверджують, що підтверджують ці документи є в Генпрокуратурі.

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Як вважає Раднацбез, зараз обидва втікача "відпрацьовують" право на ховатися від правосуддя в РФ, виконуючи вказівки спецслужб РФ.



"Фейки від ФСБ спочатку подаються російськими ЗМІ, що чітко вказує на замовника, а після цей бруд вкидається за гроші на українські маловідомі ресурси", - підкреслили у відомстві, додавши, що роспропаганду почали тиражувати і деякі українські ЗМІ.



"Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ні в Україні, ні за її межами. Фінансові потоки завжди можна простежити незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту транзакції. Тим більше, коли це стосується оплати за будь-яку нерухомість", - пояснили в РНБО.





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Раніше втікачі Сім'ї Януковича вкинули в російський інформпростір заяву , що Турчинов " вивів в офшори понад $ 800 млн з бюджету і міжнародної допомоги МВФ " .



