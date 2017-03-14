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Турчинов просить перевірити звинувачення Сім'ї на його адресу

14.03.2017 12:26
Екс-чиновники часів Януковича заявили про те, що секретар РНБО "вивів в офшори мільйони доларів". Турчинов просить НАБУ і ДСФМУ перевірити ці слова
Турчинов просить перевірити звинувачення Сім'ї на його адресу
Олександр Турчинов
Секретар РНБО Олександр Турчинов просить Держслужбу фінансового моніторингу та Національне антикорупційне бюро оперативно перевірити заяви щодо нього з боку представників колишньої влади часів Віктора Януковича - екс-заступника генпрокурора Ріната Кузьміна і екс-депутата Олександра Шепелєва. Про це йдеться в заяві прес-служби РНБО.

"Починаючи з 2014 року, російські спецслужби системно працюють на дискредитацію лідерів Майдану і намагаються придумати "численний компромат", зокрема на Олександра Турчинова, якого російські політики відкрито називають одним з головних ворогів Кремля. До останньої брудної провокації залучені екс-прокурор Кузьмін і екс- депутат Шепелєв, які втекли від українського правосуддя,  знаходяться в розшуку і ховаються на території РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними РНБО, Шепелєв деякий час перебував у російській в'язниці і був звільнений, коли почав співпрацювати з ФСБ. У Раднацбезі стверджують, що підтверджують ці документи є в Генпрокуратурі.

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Як вважає Раднацбез, зараз обидва втікача "відпрацьовують" право на ховатися від правосуддя в РФ, виконуючи вказівки спецслужб РФ.

"Фейки від ФСБ спочатку подаються російськими ЗМІ, що чітко вказує на замовника, а після цей бруд вкидається за гроші на українські маловідомі ресурси", - підкреслили у відомстві, додавши, що роспропаганду почали тиражувати і деякі українські ЗМІ.

"Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, тому що рух безготівкових коштів не можна підробити ні в Україні, ні за її межами. Фінансові потоки завжди можна простежити незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту транзакції. Тим більше, коли це стосується оплати за будь-яку нерухомість", - пояснили в РНБО.

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Раніше втікачі Сім'ї Януковича вкинули в російський інформпростір заяву, що Турчинов "вивів в офшори понад $800 млн з бюджету і міжнародної допомоги МВФ".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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