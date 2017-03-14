Полторак закликав досвідчених офіцерів запасу повернутися в армію

Збройним Силам України потрібні досвід і знання ветеранів, зазначив міністр оборони, попросивши їх повернутися, якщо дозволяє вік і здоров'я

Степан Полторак





Звернення Полторак адресував офіцерам запасу, які "за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло і пільги і знаходяться на заслуженому відпочинку".



Міністр зазначив їхній бойовий шлях і досвід, "який так необхідний нашій армії", і закликав "взяти приклад з добровольців".



"Нам вже вдалося сформувати армію, вдвічі більшу, завдяки добровольцям. І наша боротьба ще триває, загрози незалежності існують. Якщо вам дозволяє вік і стан здоров'я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібні ваші досвід і знання. Ми чекаємо вас в непростий для країни час", - підкреслив Полторак.



Міністр оборони Степан Полторак закликав офіцерів запасу, які пройшли військову службу і вийшли на пенсію, по можливості повернутися до лав Збройних Сил України. Про це він написав у своєму Facebook Звернення Полторак адресував офіцерам запасу, які "за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло і пільги і знаходяться на заслуженому відпочинку".Міністр зазначив їхній бойовий шлях і досвід, "який так необхідний нашій армії", і закликав "взяти приклад з добровольців"."Нам вже вдалося сформувати армію, вдвічі більшу, завдяки добровольцям. І наша боротьба ще триває, загрози незалежності існують. Якщо вам дозволяє вік і стан здоров'я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібні ваші досвід і знання. Ми чекаємо вас в непростий для країни час", - підкреслив Полторак. Читайте також: В Україні сьогодні вперше відзначають День добровольця

5 січня 2017 року повідомлялося , що в Україні в поточному році будуть закликати на військову службу офіцерів запасу , які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили .



11 січня повідомлялося , що рішення про призов на службу вищезазначених офіцерів запасу ще не прийнято .





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ЛIГАБiзнесIнформ

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