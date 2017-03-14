Полторак закликав досвідчених офіцерів запасу повернутися в армію
14.03.2017 15:11
Збройним Силам України потрібні досвід і знання ветеранів, зазначив міністр оборони, попросивши їх повернутися, якщо дозволяє вік і здоров'я
Степан Полторак
Міністр оборони Степан Полторак закликав офіцерів запасу, які пройшли військову службу і вийшли на пенсію, по можливості повернутися до лав Збройних Сил України. Про це він написав у своєму Facebook.
Звернення Полторак адресував офіцерам запасу, які "за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло і пільги і знаходяться на заслуженому відпочинку".
Міністр зазначив їхній бойовий шлях і досвід, "який так необхідний нашій армії", і закликав "взяти приклад з добровольців".
"Нам вже вдалося сформувати армію, вдвічі більшу, завдяки добровольцям. І наша боротьба ще триває, загрози незалежності існують. Якщо вам дозволяє вік і стан здоров'я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібні ваші досвід і знання. Ми чекаємо вас в непростий для країни час", - підкреслив Полторак.
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5 січня 2017 року повідомлялося, що в Україні в поточному році будуть закликати на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили.
11 січня повідомлялося, що рішення про призов на службу вищезазначених офіцерів запасу ще не прийнято.
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Звернення Полторак адресував офіцерам запасу, які "за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло і пільги і знаходяться на заслуженому відпочинку".
Міністр зазначив їхній бойовий шлях і досвід, "який так необхідний нашій армії", і закликав "взяти приклад з добровольців".
"Нам вже вдалося сформувати армію, вдвічі більшу, завдяки добровольцям. І наша боротьба ще триває, загрози незалежності існують. Якщо вам дозволяє вік і стан здоров'я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібні ваші досвід і знання. Ми чекаємо вас в непростий для країни час", - підкреслив Полторак.
Читайте також: В Україні сьогодні вперше відзначають День добровольця
11 січня повідомлялося, що рішення про призов на службу вищезазначених офіцерів запасу ще не прийнято.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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