Справу про держзраду Януковича передано до суду
14.03.2017 16:06
Вперше український суд розгляне звинувачення в державній зраді лідера, якого обрала нація
Віктор Янукович
Генпрокуратура передала до суду справу про державну зраду екс-диктатора Віктора Януковича. Про це сьогодні на брифінгу заявив глава ГПУ Юрій Луценко, передає кореспондент LIGA.net.
"Сьогодні, як ми і обіцяли, представники Генеральної прокуратури, а саме військової прокуратури України, передали справу Януковича в суд", - сказав він.
Генпрокурор зазначив, що це є безпрецедентною подією не тільки тому, що це перший процес над президентом України.
"Вперше суд української держави розгляне звинувачення в державній зраді лідера, якого обрала нація, і суд винесе свій вердикт - не через 50, не через 100 років після зради, а по гарячих слідах", - зазначив глава ГПУ.
Луценко уточнив, що військову прокуратуру на процесі представлятиме прокурор Руслан Кравченко, якому сьогодні виповнюється 27 років.
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28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді. 15 грудня Печерський райсуд дозволив затримати екс-диктатора і доставити його в суд. 20 січня 2017 року суд дав дозвіл на заочне розслідування проти нього.
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"Сьогодні, як ми і обіцяли, представники Генеральної прокуратури, а саме військової прокуратури України, передали справу Януковича в суд", - сказав він.
Генпрокурор зазначив, що це є безпрецедентною подією не тільки тому, що це перший процес над президентом України.
"Вперше суд української держави розгляне звинувачення в державній зраді лідера, якого обрала нація, і суд винесе свій вердикт - не через 50, не через 100 років після зради, а по гарячих слідах", - зазначив глава ГПУ.
Луценко уточнив, що військову прокуратуру на процесі представлятиме прокурор Руслан Кравченко, якому сьогодні виповнюється 27 років.
Читайте також: Співробітник держохорони розповів, з ким Янукович втік до РФ
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