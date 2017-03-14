Військовий прокурор оприлюднив список злочинів Януковича
14.03.2017 17:45
Доказами в справі Януковича є свідчення більше 50 свідків, речові докази, висновки експертів, відео- і фотодокази
Віктор Янукович (фото - EPA)
До суду передано звинувачення в скоєнні екс-диктатором Віктором Януковичем таких злочинів, як державна зрада, пособництво в умисних діях, спрямованих на зміну конституційного ладу і державного кордону України представниками влади Російської Федерації, а також пособництво в умисних діях в проведенні агресивної війни проти України. Про це сьогодні на брифінгу розповів військовий прокурор Руслан Кравченко, який в заочному судовому процесі над Януковичем буде представляти сторону обвинувачення, передає кореспондент LIGA.net.
"Під час здійснення спеціального досудового розслідування нами були зібрані незаперечні і об'єктивні докази, які, на думку сторони звинувачення, є достатніми для доведення винуватості Януковича в суді", - сказав він.
За словами Кравченка, доказами в справі є свідчення більше 50 свідків, речові докази, висновки експертів, відео- і фотодокази.
Прокурор нагадав, що 1 березня 2014 року Віктор Янукович, будучи громадянином України і усвідомлюючи протиправність своїх дій, для легалізації дій представників російської влади і легалізації війни проти України і окупації частини території, склав і підписав лист зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна з проханням використовувати Збройні сили РФ на території України. У свою чергу, Путін на підставі цього листа звернувся до Ради федерації РФ з проханням дати дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.
З огляду на другий лист Януковича, який також був направлений на адресу Ради Федерації РФ, а також використовуючи звернення президента РФ, Радфед в той же день, 1 березня 2014 року, своїм рішенням дала дозвіл на використання військових.
"Внаслідок звернення громадянина України Януковича Російською Федерацією були використані збройні сили РФ на території України. Внаслідок чого була окупована Автономна республіка Крим", - зазначив він.
Раніше сьогодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура передала в суд справу про державну зраду Януковича.
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"Під час здійснення спеціального досудового розслідування нами були зібрані незаперечні і об'єктивні докази, які, на думку сторони звинувачення, є достатніми для доведення винуватості Януковича в суді", - сказав він.
За словами Кравченка, доказами в справі є свідчення більше 50 свідків, речові докази, висновки експертів, відео- і фотодокази.
Прокурор нагадав, що 1 березня 2014 року Віктор Янукович, будучи громадянином України і усвідомлюючи протиправність своїх дій, для легалізації дій представників російської влади і легалізації війни проти України і окупації частини території, склав і підписав лист зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна з проханням використовувати Збройні сили РФ на території України. У свою чергу, Путін на підставі цього листа звернувся до Ради федерації РФ з проханням дати дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.
З огляду на другий лист Януковича, який також був направлений на адресу Ради Федерації РФ, а також використовуючи звернення президента РФ, Радфед в той же день, 1 березня 2014 року, своїм рішенням дала дозвіл на використання військових.
"Внаслідок звернення громадянина України Януковича Російською Федерацією були використані збройні сили РФ на території України. Внаслідок чого була окупована Автономна республіка Крим", - зазначив він.
Раніше сьогодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура передала в суд справу про державну зраду Януковича.
Читайте також: Луценко розповів, про що збрехали адвокати Януковича8 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді. 15 грудня Печерський райсуд дозволив затримати екс-диктатора і доставити його в суд. 20 січня 2017 року суд дав дозвіл на заочне розслідування проти нього.
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