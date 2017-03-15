Виступ Порошенка на екстреному засіданні РНБО: повний текст

Сьогодні, 15 березня, на екстреному засіданні Ради національної безпеки і оборони України президент Петро Порошенко прояснив позицію влади щодо часткової блокади тимчасово окупованої території Донбасу, економічних зв'язків з державою-агресором і її "анклавом" на сході країни, а також закликав силові відомства припиняти будь-які сценарії зовнішньої і внутрішньої дестабілізації в Україні. LIGA.net наводить повну стенограму виступу глави держави, яка опублікована прес-службою Адміністрації президента.

"Шановні члени Ради національної безпеки і оборони України!

Дорогі співвітчизники!

Я ініціював це екстрене засідання для того, щоб розглянути додаткові серйозні загрози національній безпеці, які виникли протягом останніх тижнів - внаслідок так званої блокади Донбасу, безвідповідальної антидержавної поведінки її організаторів і синхронізовані з ними дії окупантів.

Блокувати чи не блокувати? Підтримувати з окупованим районами бодай мінімальні економічні стосунки чи обрубати все? На ці питання можна відповідати по-різному. Залежить від того, якої ми дотримуємося стратегії.

Наша мета - очевидна. Відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом. Реінтеграція неконтрольованих територій до складу Української держави. Возз'єднання їхніх мешканців з українською родиною. Це все те, що ми називаємо поверненням Донбасу в Україну і України - на Донбас. Це те, що покладено в основу нашої державної політики. Це те, за що віддають життя і проливають кров наші воїни. Це те, що підтримує переважна більшість українців і міжнародна спільнота.

Виходячи саме з такої стратегії, ми свого часу й залишили обмежені стосунки з підприємствами по той бік лінії зіткнення… Не з усіма, наголошую, а лише з тими, власники яких знайшли спосіб залишитися в правовому полі України. Хто зберіг свої підприємства під українською юрисдикцією. Хто платив податки до українського бюджету, включно, до речі, з військовим збором на підтримку українських Збройних Сил. Це гроші, які йшли Україні, які дозволяли вирішувати соціальні проблеми, проблеми людей, які жили на Донбасі і працювали на цих підприємствах і дозволяли зміцнювати обороноздатність нашої держави.

Подібна взаємодія утримувала на українській орбіті як мінімум сотні тисяч мешканців окупованих територій, які лише і тільки завдяки Україні мали роботу. Вона зменшувала негативний вплив війни на нашу економіку. Вона підживлювала металургію як одне з ключових джерел валютних надходжень до України. Створювала запас часу для остаточного вирішення проблеми енергетичної диверсифікації.

До речі, зима 16-17 років стала вже другою в нашій історії, яку ми прожили, не купуючи газу в Росії. Ми збільшили частку атомної енергетики і поклали край монополії росіян на постачання атомного пального за рахунок купівлі цього пального в США. Питома вага вугілля в енергетичному балансі країни також зменшується, але антрацит все ще потрібен, і в чималій кількості.

"Як можна говорити про гроші, коли війна і гинуть люди?!", - кажуть прибічники блокади. Насправді є аргументи відповісти і на цю емоцію. Хіба для того, щоб зміцнити оборону, щоб профінансувати контрактну армію, забезпечити її зброєю, не потрібні надходження до Державного бюджету? Хіба з мене хтось зняв за це відповідальність як з Верховного Головнокомандувача? Хіба хтось позбавив Уряд України обов'язку дбати про відновлення економічного зростання, про зарплати, пенсії? Хіба не вимагаємо ми від Національного банку стабільності національної грошової одиниці, а від Міненерго - світла й тепла? Хіба нас перестали цікавити робочі місця і доходи громадян?

Справжній патріотизм - це не гасла вигукувати, а захищати інтереси громадян України.

І негативний ефект блокади для всієї України абсолютно очевидний, але кардинально вплинути на окупантів вона не здатна. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів українсько-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба - із Російської Федерації. І так само продати туди все, що їм треба. Пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в Російську Федерацію.

За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективу повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. Не розвіяли прищеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників - посилили. Не повернули хоча б одного полоненого - а саме ж з цієї вимоги починали акцію, чи не так - тільки погіршили їхнє становище. Не вгамували агресивність Росії, а ще більш її розпалили. Не сприяли відновленню територіальної цілісності України, а, навпаки, ще більше ускладнили це завдання. Воно стало ще дорожчим, ще важчим, ще небезпечнішим.

В західних ЗМІ, дивлячись на блокадних отаманів, дедалі частіше описують Україну як країну, якій загрожує хвиля некерованості та анархії. Це цілком вписується в російську стратегії дискредитації нашої держави.

Наші партнери не розуміють, чому ми просимо підтримки у відновленні цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців. Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території. Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи! Подібний закон зруйнує Мінський процес. Поховає міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки вони прив'язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу. Ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій.

Тому ми будемо пропонувати інший закон, який відповідає національним інтересам України - Закон про відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Влада оперативно почула критику і відчула стурбованість суспільства. Ще 16 лютого ми провели засідання Ради національної безпеки та оборони України. На виконання рішення РНБО Уряд істотно скоротив перелік товарів, які можна провозити через лінію зіткнення. Постановив посилити боротьбу з незаконним переміщенням товарів і закликав громадських активістів до спільного контролю. Ця постанова набула чинності позавчора. Та провідників блокади не цікавлять аргументи. Їх не обходить вирішення проблем, у них на умі - лише власний піар, безпідставні звинувачення та політичні потрясіння.

Місцеві ватажки терористів та Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України істотно погіршилася - на жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті. Крім того, Росія визнала паспорти так званих республік.

А їхнє самозване керівництво, за вказівкою Російської Федерації, конфіскувало і захопило українські підприємства. Попередньо вартість відібраних активів дорівнюється мільярдам доларів. Частина власників, слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, хай і не розраховують на реалізацію товарів як в Україні, так й будь-який країні світу. Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність.

Тому зараз, сьогодні, пропоную Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного - і не лише залізничного - сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва.

Виняток, що для переміщення вантажів, буде зроблено лише для гуманітарних вантажів - українських та міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. До речі під час зустрічі з Президентом МКЧХ Пітером Маурером ми домовилися про те, що 60 додаткових мільйонів доларів буде виділено на вирішення гуманітарних проблем по обидва боки лінії зіткнення для доставки товарів самої першої необхідності. Ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Маємо подбати про достатню кількість харчів та медикаментів для наших співгромадян.

Уряд вже передбачив утворення мобільних контрольних груп. До них ми пропонуємо долучити громадськість. Чесні, порядні, несудимі та неозброєні люди, які хочуть боротися з контрабандою отримають цю можливість. В першу чергу, до таких груп слід залучати учасників бойових дій. І ці групи мають забезпечувати ефективний контроль за дотриманням і виконанням рішення РНБО.

Сподіваюся, що вже завтра, в четвер, Кабінет міністрів детальніше проаналізує економічний аспект ситуації. Наскільки уповільниться економічне зростання? Які будуть втрати для бюджету? Які ризики для валютного курсу? Яка ситуація з енергетикою, бо цього разу лише рання весна врятувала нас від віялових відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів, відповідність їх нормам СОТ при імпорті товарів.

Те, що дії наших блокадників влетять Україні в копієчку, це очевидно. В яку саме, покаже калькуляція. І ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республіканцям, але й "Самопомочі", "Батьківщині" та іншим зачинщикам та промоутерам блокади.

Як не прикро це усвідомлювати, гуляй-поле в зоні АТО створила політична сила, яку ми вважали демократичною, ліберальною та реформаторською. Взяли і зробили - нечесно і непорядно по відношенню до країни. Хіба годиться в такий от спосіб відволікати увагу від провалів свого лідера, який за два з половиною мерських терміни не спромігся вирішити найгострішого комунального питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України?

Організатори блокади доклали чимало зусиль, щоб спровокувати владу на силові дії. Вони чекали крові. Вони навіть не поцуралися, щоб виготовити та розповсюдити фальшивий наказ та поширити фейк про нібито зникнення інваліда-учасника блокади.

Ми завжди будемо шанобливо ставитися до мирних учасників будь-яких мирних акцій, хай би ми і не поділяли їхніх вимог. Але всіх тих, хто на заклик організаторів приїздити зі зброєю, їхатиме туди з автоматами, коктейлями Молотова чи вибухівкою, гранатами, щоб висаджувати в повітря залізничні колії, як нам неодноразово вже обіцяли авантюристи-організатори, - будемо затримувати і притягувати до відповідальності, навіть якщо вони будуть представлятися патріотами.

Хіба припустимо допускати озброєних гастролерів в тил українським військам?

Той, хто їде у прифронтову зону, щоб цілити в спину нашим правоохоронцям, має отримувати належну правову оцінку. Я вночі дивився це ганебне відео. Як били нових поліцейських, як намагалися вирвати у них зброю, як принижували бійців Національної Гвардії та поліції, які пройшли бойові дії - в розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканого обранця. А які матюки гне цей народний депутат середнього роду?

СБУ та Національна поліція діяли з терплячістю, якої б не виніс жоден правоохоронець жодної європейської країни. І діяли вони в рамках закону, чого не скажеш про причетних до блокади народних депутатів.

Шановні члени РНБО!

Рішення, яке ми з вами сьогодні маємо ухвалити, не просте. Але, крім іншого, воно продиктоване необхідністю запобігти дестабілізації ситуації в країні, яку розкачують політикани, нашим бажанням не допустити громадського протистояння, потребою припинити втягування обласних та міських рад в ті питання, які не стосуються їхньої компетенції, розкачують політичну ситуацію в країні.

Післязавтра виповнюється сто років початку Української національної революції 1917-1920 років. За ті чотири роки влада в Україні мінялася як мінімум 14 разів - поки не дісталася Кремлю на цілих сімдесят один рік.

Наші опоненти пропонують повторити той сумний експеримент. Я ж не хочу, щоб Україна ще раз наступила на подібні граблі. Ми мусимо зупинити сценарій дестабілізації ситуації в Україні, і переграти ті політичні сили, які свідомо чи всліпу за тим сценарієм діють.

Переходимо до обговорення порядку денного. У нас серед іншого - питання підготовки пропозицій щодо застосування санкцій проти російських державних банків. І ми в другій частині засідання проаналізуємо попередні пропозиції Національного банку, СБУ і дамо відповідні доручення.

Дякую за увагу".

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