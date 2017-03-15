Україна ввела офіційну блокаду окупованого Донбасу
15.03.2017 11:44
(уточнено) Заборону на вантажоперевезення з ОРДЛО в РНБО прив'язали до невиконання РФ основних пунктів Мінська: припинення вогню і відведення озброєнь
Олександр Турчинов
У Раді національної безпеки і оборони ухвалили рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення з тимчасово окупованими територіями. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час засідання, повідомляє прес-служба Раднацбезу.
Рішення було прийнято в зв'язку з захопленням українських підприємств і загостренням ситуації в зоні АТО.
"РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію дотику", - сказав Турчинов.
Кабінету міністрів доручено розробити і ввести план по забезпеченню безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу.
Правоохоронним органам доручили невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію дотику залізничними та автомобільними шляхами, а також вжити додаткових заходів для дотримання громадської безпеки та протидії диверсійних і терористичних дій.
"Національному банку України, СБУ доручено провести аналіз діяльності банківських установ України, в капіталі яких є частка державних банків РФ, і протягом доби внести відповідні пропозиції, в тому числі про введення проти них санкцій", - підсумував секретар РНБО.
27 лютого Кремль, використовуючи ватажків терористичних організацій ДНР і ЛНР, пригрозив припинити поставки вугілля та ввести "тимчасові адміністрації" на зареєстрованих на вільній території України підприємствах.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Читайте також: Що відбувається після захоплення бойовиками підприємств: деталі
Рішення було прийнято в зв'язку з захопленням українських підприємств і загостренням ситуації в зоні АТО.
"РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію дотику", - сказав Турчинов.
Кабінету міністрів доручено розробити і ввести план по забезпеченню безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу.
Правоохоронним органам доручили невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію дотику залізничними та автомобільними шляхами, а також вжити додаткових заходів для дотримання громадської безпеки та протидії диверсійних і терористичних дій.
"Національному банку України, СБУ доручено провести аналіз діяльності банківських установ України, в капіталі яких є частка державних банків РФ, і протягом доби внести відповідні пропозиції, в тому числі про введення проти них санкцій", - підсумував секретар РНБО.
27 лютого Кремль, використовуючи ватажків терористичних організацій ДНР і ЛНР, пригрозив припинити поставки вугілля та ввести "тимчасові адміністрації" на зареєстрованих на вільній території України підприємствах.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Читайте також: Що відбувається після захоплення бойовиками підприємств: деталі
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