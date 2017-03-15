Порошенко запропонував заборонити транспортне сполучення з ОРДЛО

Президент Петро Порошенко пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести повну зупинку будь-якого транспортного сполучення з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Про це він заявив сьогодні під час виступу на екстреному засіданні РНБО, повідомляє прес-служба Адміністрації президента."Пропоную Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про тимчасову повну зупинку транспортного - і не лишезалізничного - сполучення з окупованою територією", - заявив він.За його словами, зупинка повинна тривати до тих пір, поки окупанти не повернуть під юрисдикцію України "віджаті" на початку березня 2017 року українські підприємства."Виняток... буде зроблено тільки для гуманітарних вантажів - українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного хреста", - пояснив глава держави.

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Сьогодні, 15 березня 2017 року, в Раднацбезі прийняли рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.

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