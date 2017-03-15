У Мінську Україна зажадала скасувати рішення про псевдодокументи

На зустрічі представники України підкреслили, що визнання так званих паспортів ОРДЛО - це порушення мінських договренностей

Сьогодні на зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську Україна зажадала від представників РФ і ОРДЛО скасування всіх рішень про визнання псевдодокументів і рейдерське захоплення української власності в окупованому Донбасі. Про це у себе в Facebook повідомила прес-секретар представника України в мінському процесі Леоніда Кучми Дарка Оліфер."Україна чітко зафіксувала: указ президента РФ про визнання на території Росії документів, виданих нелегітимними владою ОРДЛО, рейдерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу і квазіуказ т. зв. ДНР про псевдокордон однозначно читаються світовою спільнотою і Україною як порушення мінських домовленостей, і веде до їх зриву. Ми зажадали відповіді щодо скасування рішень з цих питань, оскільки такі методи з боку РФ і ОРДЛО ведуть до блокування процесу консультацій в рамках мінського процесу", - зазначила Оліфер.За її словами, це питання Україна поставила як на рівні робочих підгруп, так і в рамках тристоронньої контактної групи."У Донбасі тривають обстріли, порушення режиму тиші з боку ОРДЛО мають систематичний характер. Україна готова до розведення сил і засобів у Станиці Луганській, яке може відбутися тільки після семи днів тиші на цій ділянці, як це і передбачено рамковим рішенням тристоронньої контактної групи. Останній обстріл тут був 13 березня 2017 року, таким чином, дії ОРЛО поки не дозволяють зробити розведення в цій точці", - підкреслила Оліфер.Вона додала, що російська сторона ставить вирішення політичних питань перед рішенням блоку питань з безпеки - повне і стійке припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь з території України."З великими труднощами в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення заручників", - сказала Оліфер.18 лютого повідомлялося , що Країна-агресор Росія визнала дійсними "документи", що засвідчують особу, видані терористами Донбасу.Однак 3 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв , що Росія не визнає паспорта ДНР і ЛНР.

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20 лютого в Єврокомісії заявили, що указ президента Росії про визнання так званих "документів", виданих терористичними організаціями ЛНР/ДНР суперечить мінським домовленостями.

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ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.