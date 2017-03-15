USD:  26.77  27.08   EUR:  28.25  28.87  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

В ДПСУ підтвердили: блокада не стосується простих громадян

15.03.2017 17:29
Мирні жителі як і раніше можуть вільно пересуватися через лінію розмежування і перевозити з собою особистий багаж, відзначили в Держприкордонслужбі
В ДПСУ підтвердили: блокада не стосується простих громадян
Сьогоднішнє рішення РНБО про тимчасове припинення вантажообігу з тимчасово окупованими районами Донбасу не поширюється на простих громадян. Цю інформацію LIGA.net підтвердив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, мирні жителі як і раніше можуть вільно пересуватися через лінію розмежування і перевозити з собою особистий багаж.
 

Читайте також: Жебрівський: Заборона РНБО не торкнеться громадян на пунктах пропуску

У той же час Слободян наголосив, що з 13:00 15 березня будь-які вантажні перевезення з і в ОРДЛО припинені.

Сьогодні, 15 березня 2017 року, на екстреному засіданні РНБО ухвалили рішення ввести торгову блокаду ОРДЛО за невиконання Росією основних пунктів мінських угод. З 13:00 вантажоперевезення по автомобільним і залізничним шляхам зупинені.

Читайте також: МЗС Росії відреагував на блокаду окупованого Донбасу

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
Самобытные культуры
 