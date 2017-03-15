В ДПСУ підтвердили: блокада не стосується простих громадян
15.03.2017 17:29
Мирні жителі як і раніше можуть вільно пересуватися через лінію розмежування і перевозити з собою особистий багаж, відзначили в Держприкордонслужбі
Сьогоднішнє рішення РНБО про тимчасове припинення вантажообігу з тимчасово окупованими районами Донбасу не поширюється на простих громадян. Цю інформацію LIGA.net підтвердив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.
За його словами, мирні жителі як і раніше можуть вільно пересуватися через лінію розмежування і перевозити з собою особистий багаж.
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За його словами, мирні жителі як і раніше можуть вільно пересуватися через лінію розмежування і перевозити з собою особистий багаж.
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У той же час Слободян наголосив, що з 13:00 15 березня будь-які вантажні перевезення з і в ОРДЛО припинені.Сьогодні, 15 березня 2017 року, на екстреному засіданні РНБО ухвалили рішення ввести торгову блокаду ОРДЛО за невиконання Росією основних пунктів мінських угод. З 13:00 вантажоперевезення по автомобільним і залізничним шляхам зупинені.
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