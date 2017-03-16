Рада дозволила почати процес заочного засудження Януковича

Верховна Рада прийняла закон, який дозволить розпочати процес заочного засудження екс-диктатора Віктора Януковича . , який переховується в Росії від українського правосуддя. Про це із залу засідань парламенту повідомляє кореспондент LIGA.net За зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження №5610 в цілому проголосували 252 депутати.





Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що при підготовці проекту до другого читання з нього прибрали всі спірні норми , за якими були зауваження у депутатів, правозахисників і європейських партнерів."Але сьогодні в залі і вчора на комітеті виникло ще одне запитання, до якого можуть бути різні підходи. Чи можна укладати угоди при розслідуванні діяльності терористичних організацій? З одного боку, жінка-навідниця може здати керівників терористичної організації, які їй відомі, і суд може закріпити цю угоду (про визнання провини між прокурором і підозрюваним -. З іншого боку, в суспільстві ще не пройшла дискусія з цього приводу. Тому я пропоную проголосувати за цей закон... прибравши слова "терористичні організації", - сказав він.Генпрокурор зазначив, що ця позиція після дискусії може бути врегульована окремим законом.Луценко також нагадав, що закон дозволить почати розгляд в судах 190 проваджень в порядку заочного засудження "Включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки - а будуть сотні - зрадників Криму, включаючи 20 генералів РФ і міністра оборони РФ", - сказав він.

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28 листопада 2016 року Луценко оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді . 15 грудня суд дозволив затримати Януковича і доставити його в суд , а 20 січня суд дав дозвіл на заочне розслідування проти екс - диктатора . 30 січня 2017 року ГПУ

завершила досудове розслідування за підозрою Януковича в зраді .



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