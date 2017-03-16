USD:  26.79  27.09   EUR:  28.38  28.99  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Рада дозволила почати процес заочного засудження Януковича

16.03.2017 12:52
252 депутати проголосували за правки в КПК, які дозволяють правоохоронцям проводити заочне слідство у справі екс-президента Віктора Януковича
Рада дозволила почати процес заочного засудження Януковича
Верховна Рада прийняла закон, який дозволить розпочати процес заочного засудження екс-диктатора Віктора Януковича. , який переховується в Росії від українського правосуддя. Про це із залу засідань парламенту повідомляє кореспондент  LIGA.net.

За зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження №5610 в цілому проголосували 252 депутати.


Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що при підготовці проекту до другого читання з нього прибрали всі спірні норми, за якими були зауваження у депутатів, правозахисників і європейських партнерів.

"Але сьогодні в залі і вчора на комітеті виникло ще одне запитання, до якого можуть бути різні підходи. Чи можна укладати угоди при розслідуванні діяльності терористичних організацій? З одного боку, жінка-навідниця може здати керівників терористичної організації, які їй відомі, і суд може закріпити цю угоду (про визнання провини між прокурором і підозрюваним - ред.). З іншого боку, в суспільстві ще не пройшла дискусія з цього приводу. Тому я пропоную проголосувати за цей закон... прибравши слова "терористичні організації", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що ця позиція після дискусії може бути врегульована окремим законом.

Луценко також нагадав, що закон дозволить почати розгляд в судах 190 проваджень  в порядку заочного засудження.

"Включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки - а будуть сотні - зрадників Криму, включаючи 20 генералів РФ і міністра оборони РФ", - сказав він.

Читайте также: Слухання справи про держзраду Януковича може стартувати вже в березні

28 листопада 2016 року Луценко оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді. 15 грудня суд дозволив затримати Януковича і доставити його в суд, а 20 січня суд дав дозвіл на заочне розслідування проти екс-диктатора. 30 січня 2017 року ГПУ  завершила досудове розслідування за підозрою Януковича в зраді.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
Библия
 