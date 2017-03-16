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НАБУ обшукує кабінети Запорізької облдержадміністрації: фото

16.03.2017 13:39
У рамках якого розслідування детективи бюро прибули зі спецназом в Запорізьку ОДА, зараз невідомо
НАБУ обшукує кабінети Запорізької облдержадміністрації: фото
Фото: прес-служба НАБУ
У приміщеннях Запорізької обласної державної адміністрації проходять обшуки під керівництвом детективів Національного антикорупційного бюро. Про це LIGA.net на правах анонімності повідомило джерело в бюро, інформацію підтверджують регіональні ЗМІ.

За даними видання Антикор-Запорожье, зараз правоохоронці перекрили вхід на третій поверх будівлі, також заблокований ряд кабінетів.



Фото: antikor.zp.uа

У прес-службі Запорізької ОДА журналісту  LIGA.net не змогли ні підтвердити, ні спростувати ці відомості, пославшись на те, що їм "нічого не відомо про це" і "начальник зараз на нараді".

Прес-служба НАБУ на момент публікації новини не була доступна для коментаря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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