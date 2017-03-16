Порошенко підписав указ про блокаду окупованого Донбасу

З учорашнього дня через лінію розмежування в Донбасі вантажоперевезення по автомобільним і залізничним шляхам були зупинені: Україна ввела блокаду

Петро Порошенко





Порошенко підписав указ №62 про



Документ прийнятий у зв'язку з істотним загостренням ситуації в зоні АТО, силовим захопленням українських підприємств в ОРДЛО, зростанням загроз економічної та енергетичної безпеки держави, визнанням РФ "документів" терористів в Донбасі, а також "з метою захисту прав і свобод громадян та забезпечення нацбезпеки" .



"Тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 мінського Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств... припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей", - йдеться в указі.



Кабміну доручено невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах зазначених областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер.



З 13:00 15 березня 2017 року вантажоперевезення по автомобільним і залізничним шляхам



Документ набирає чинності з дня опублікування.



Сьогодні, 16 березня, президент Петро Порошенко ввів в дію вчорашнє рішення Раднацбезу про транспортну блокаду тимчасово окупованих районів Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.Порошенко підписав указ №62 про рішення РНБО від 15 березня 2017 року про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України, яким відповідно до ст. 107 Конституції ввів в дію рішення відомства.Документ прийнятий у зв'язку з істотним загостренням ситуації в зоні АТО, силовим захопленням українських підприємств в ОРДЛО, зростанням загроз економічної та енергетичної безпеки держави, визнанням РФ "документів" терористів в Донбасі, а також "з метою захисту прав і свобод громадян та забезпечення нацбезпеки" ."Тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 мінського Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств... припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей", - йдеться в указі.Кабміну доручено невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах зазначених областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер.З 13:00 15 березня 2017 року вантажоперевезення по автомобільним і залізничним шляхам були зупинені . Мирні жителі як і раніше можуть вільно пересуватися через лінію розмежування і перевозити з собою особистий багаж.Документ набирає чинності з дня опублікування. Читайте також: Президентська контратака. П'ять висновків про поворот блокадної справи Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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