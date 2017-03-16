НАБУ: Підписи Охендовського в амбарній книзі Януковича справжні
16.03.2017 14:41
Результати почеркознавчої експертизи підтвердили, що чотири підписи і три записи в "амбарній книзі" Партії регіонів зроблені особисто главою ЦВК
Михайло Охендовський
Підписи голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського в так званій амбарний книзі Партії регіонів є достовірними. Про це свідчать результати почеркознавчої експертизи, передає прес-служба Національного антикорупційного бюро.
Експертизу провела комісія в складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. Бокаріуса та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Висновки експертів НАБУ отримало 15 березня. Зокрема, експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК, якого НАБУ підозрює в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Вперше достовірність підписів голови ЦВК в "амбарній книзі" Партії регіонів підтвердили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ (ДНДЕКЦ).
13 грудня чолі ЦВК повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому і особливо великому розмірах). У НАБУ заявили, що загальна сума хабарів, інкримінованих Охендовському, склала $161,7 тисяч, що в еквіваленті по курсу Нацбанку на момент скоєння злочинів склало майже 1,3 млн гривень.
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Експертизу провела комісія в складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. Бокаріуса та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Висновки експертів НАБУ отримало 15 березня. Зокрема, експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК, якого НАБУ підозрює в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Вперше достовірність підписів голови ЦВК в "амбарній книзі" Партії регіонів підтвердили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ (ДНДЕКЦ).
13 грудня чолі ЦВК повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому і особливо великому розмірах). У НАБУ заявили, що загальна сума хабарів, інкримінованих Охендовському, склала $161,7 тисяч, що в еквіваленті по курсу Нацбанку на момент скоєння злочинів склало майже 1,3 млн гривень.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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