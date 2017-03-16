НАБУ: Обшуки в Запоріжжі пов'язані з корупцією в Геокадастрі

У бюро зазначили, що сьогодні проводять в Запорізькій області п'ять обшуків. Обласних чиновників підозрюють в корупційних діяннях на 115 млн грн





У бюро зазначили, що в четвер, 16 березня, детективи відомства під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять п'ять обшуків в Запорізькій області.



"Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для декількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів та інтересів держпідприємств на суму близько 115 млн грн", - зазначили в НАБУ і додали, що зараз обшуки тривають.



Раніше сьогодні, 16 березня,



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Проведені Національним антикорупційним бюро обшуки в Запоріжжі пов'язані з розслідуванням корупційних діянь чиновників обласної держадміністрації та облуправління Держгеокадастру. Про це йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ в Facebook.У бюро зазначили, що в четвер, 16 березня, детективи відомства під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять п'ять обшуків в Запорізькій області."Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для декількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів та інтересів держпідприємств на суму близько 115 млн грн", - зазначили в НАБУ і додали, що зараз обшуки тривають.Раніше сьогодні, 16 березня, повідомлялося , що в приміщеннях Запорізької ОДА проходять обшуки під керівництвом детективів НАБУ.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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