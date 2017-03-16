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НАБУ: Обшуки в Запоріжжі пов'язані з корупцією в Геокадастрі

16.03.2017 14:55
У бюро зазначили, що сьогодні проводять в Запорізькій області п'ять обшуків. Обласних чиновників підозрюють в корупційних діяннях на 115 млн грн
НАБУ: Обшуки в Запоріжжі пов'язані з корупцією в Геокадастрі
Проведені Національним антикорупційним бюро обшуки в Запоріжжі пов'язані з розслідуванням корупційних діянь чиновників обласної держадміністрації та облуправління Держгеокадастру. Про це йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ в Facebook.

У бюро зазначили, що в четвер, 16 березня, детективи відомства під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять п'ять обшуків в Запорізькій області.

"Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для декількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів та інтересів держпідприємств на суму близько 115 млн грн", - зазначили в НАБУ і додали, що зараз обшуки тривають.

Раніше сьогодні, 16 березня, повідомлялося, що в приміщеннях Запорізької ОДА проходять обшуки під керівництвом детективів НАБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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