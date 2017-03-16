Європарламент закликав Росію звільнити українських заручників
16.03.2017 16:18
Також євродепутати закликали державу-агресора припинити видавати "всім жителям Криму російські паспорти"
Фото: EPA
Європейський парламент засуджує окупацію Криму державою-агресором Росією і закликає Кремль звільнити утримуваних в заручниках громадян України. Про це йдеться в прес-релізі на сайті законодавчого органу Євросоюзу.
"Європарламент знову заявляє про засудження незаконної анексії Кримського півострова і міста Севастополя Росією три роки тому. Він засуджує порушення свободи слова, зловживання щодо ЗМІ, насильницьке нав'язування російського громадянства і дискримінаційну політику, що проводиться так званою владою стосовно, зокрема, етнічної кримськотатарської меншини", - йдеться в повідомленні.
Європарламентарі закликали державу-агресора припинити видавати "всім жителям Криму російські паспорти" і "без подальших зволікань звільнити всіх незаконно і безпідставно затриманих громадян України як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, і забезпечити їх безпечне повернення".
У законодавчому органі ЄС також зажадали від РФ "негайно припинити практику переслідування" по відношенню до жителів півострова, які протестують проти російської окупації, в зв'язку з неодноразовими випадками "зникнень" людей, застосування тортур і систематичного залякування.
Також в резолюції Європарламенту міститься вимога продовжити "обмежувальні заходи відносно осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи заморожування їх активів в банках ЄС".
Крім того, в документі перераховані прізвища 31 громадянина України, на звільненні яких наполягають євродепутати. Зокрема, в списку присутні Микола Карпюк, Станіслав Кліх, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Роман Сущенко, Микола Семена.
15 березня 2017 року голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрайзер повідомила, що російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу правозахисників.
"Європарламент знову заявляє про засудження незаконної анексії Кримського півострова і міста Севастополя Росією три роки тому. Він засуджує порушення свободи слова, зловживання щодо ЗМІ, насильницьке нав'язування російського громадянства і дискримінаційну політику, що проводиться так званою владою стосовно, зокрема, етнічної кримськотатарської меншини", - йдеться в повідомленні.
Європарламентарі закликали державу-агресора припинити видавати "всім жителям Криму російські паспорти" і "без подальших зволікань звільнити всіх незаконно і безпідставно затриманих громадян України як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, і забезпечити їх безпечне повернення".
У законодавчому органі ЄС також зажадали від РФ "негайно припинити практику переслідування" по відношенню до жителів півострова, які протестують проти російської окупації, в зв'язку з неодноразовими випадками "зникнень" людей, застосування тортур і систематичного залякування.
Читайте також: Геращенко: Україна чекає від Європарламенту резолюцію по заручникам"Депутати Європарламенту знову закликають до негайної відміни постанови так званого Верховного суду Криму від 26 квітня 2016 року про заборону Меджлісу - законного і визнаного представницького органу етнічних кримських татар, корінного народу півострова, чиї "права були серйозно порушені", - наголошується в повідомленні.
Також в резолюції Європарламенту міститься вимога продовжити "обмежувальні заходи відносно осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи заморожування їх активів в банках ЄС".
Крім того, в документі перераховані прізвища 31 громадянина України, на звільненні яких наполягають євродепутати. Зокрема, в списку присутні Микола Карпюк, Станіслав Кліх, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Роман Сущенко, Микола Семена.
15 березня 2017 року голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрайзер повідомила, що російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу правозахисників.
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