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Розпуску Ради не буде, дострокових виборів хоче РФ - Порошенко

17.03.2017 11:32
Дестабілізація ситуації в Україні зсередини - один з методів ведення Кремлем гібридної війни, сказав глава держави
Розпуску Ради не буде, дострокових виборів хоче РФ - Порошенко
Петро Порошенко (фото - скріншот відео)
Дострокові парламентські вибори потрібні виключно Росії, тому розпуску Верховної Ради не буде. Про це заявив президент Петро Порошенко в зверненні з приводу сторіччя подій української революції 1917-1920 років, передає кореспондент LIGA.net.

"За чотири роки української національної революції минулого століття влада в Києві змінилася, уявіть собі, як мінімум 14 разів. Кому від цього стало легше? Кому, крім Кремля, який отримав тотальний контроль над Україною на цілих 70 років?" - сказав він.

Росія хоче, щоб і зараз влада в Україні змінювалася з такою ж регулярністю.

"Росія завжди користувалася в своїх інтересах перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб поглинути їх, починаючи з часів Новгорода і Речі Посполитої і закінчуючи Центральною Європою в роки Другої світової війни", - нагадав він.

За його словами, розхитування ситуації в Україні зсередини і зараз служить одним із способів гібридної війни Кремля.

"І, оскільки відповідно до Конституції рішення про дострокові парламентські вибори і розпуск парламенту приймає виключно президент України, я хочу ще раз попередити: дострокових парламентських виборів, в яких в першу чергу зацікавлена ​​Росія, я не підтримаю, а значить, їх не буде" , - зазначив Порошенко.

Президент додав, що вже пройшов свій екватор на президентській посаді, а Верховна Рада до нього наближається: "Не так уже багато часу до планових виборів".


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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