НАБУ перевірить, де взяли 100 млн грн застави за Насірова

Детективи НАБУ перевірять походження 100 млн гривень, які вчора були внесені в якості застави за відстороненого від виконання обов'язків главу ДФС Романа Насірова . Про це повідомила в Facebook прес-служба відомства."Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених в якості застави за главу ДФС", - йдеться в повідомленні.Відповідний запит детективи направили в Державну службу фінансового моніторингу.7 березня 2017 року суд відправив Насірова под арешт із заставою в 100 млн грн. Ближче до вечора 16 березня кошти надійшли на спецрахунок суду, пізніше глава ДФС вийшов з СІЗО.Глава САП Назар Холодницький розраховує , що обвинувальний акт щодо Насірова направлять до суду через два місяці.

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