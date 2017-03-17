НАБУ перевірить, де взяли 100 млн грн застави за Насірова
17.03.2017 12:23
Співробітники антикорупційного бюро з'ясують, чи законне походження коштів, зібраних для звільнення глави ДФС з-під арешту
Фото: прес-служба НАБУ
Детективи НАБУ перевірять походження 100 млн гривень, які вчора були внесені в якості застави за відстороненого від виконання обов'язків главу ДФС Романа Насірова. Про це повідомила в Facebook прес-служба відомства.
"Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених в якості застави за главу ДФС", - йдеться в повідомленні.
Відповідний запит детективи направили в Державну службу фінансового моніторингу.
7 березня 2017 року суд відправив Насірова под арешт із заставою в 100 млн грн. Ближче до вечора 16 березня кошти надійшли на спецрахунок суду, пізніше глава ДФС вийшов з СІЗО.
Глава САП Назар Холодницький розраховує, що обвинувальний акт щодо Насірова направлять до суду через два місяці.
"Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених в якості застави за главу ДФС", - йдеться в повідомленні.
Відповідний запит детективи направили в Державну службу фінансового моніторингу.
7 березня 2017 року суд відправив Насірова под арешт із заставою в 100 млн грн. Ближче до вечора 16 березня кошти надійшли на спецрахунок суду, пізніше глава ДФС вийшов з СІЗО.
Глава САП Назар Холодницький розраховує, що обвинувальний акт щодо Насірова направлять до суду через два місяці.
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