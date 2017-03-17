Насіров прийшов на допит в НАБУ
17.03.2017 13:12
Зараз в Національному антикорупційному бюро допитують Романа Насірова, розповіли у відомстві
Роман Насіров
Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров прибув на допит в Національне антикорупційне бюро. Про це LIGA.net повідомили в прес-службі НАБУ.
"Зараз відбувається допит", - заявили в прес-службі відомства.
7 березня 2017 року суд відправив Насірова под арешт із заставою в 100 млн грн. Ближче до вечора 16 березня кошти надійшли на спецрахунок суду, пізніше глава ДФС вийшов з СІЗО.
Читайте також: НАБУ перевірить, де взяли 100 млн грн застави за Насірова
"Зараз відбувається допит", - заявили в прес-службі відомства.
7 березня 2017 року суд відправив Насірова под арешт із заставою в 100 млн грн. Ближче до вечора 16 березня кошти надійшли на спецрахунок суду, пізніше глава ДФС вийшов з СІЗО.
Читайте також: НАБУ перевірить, де взяли 100 млн грн застави за Насірова
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