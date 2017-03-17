Насіров прийшов на допит в НАБУ

Зараз в Національному антикорупційному бюро допитують Романа Насірова, розповіли у відомстві

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби

Роман Насіров прибув на допит в Національне антикорупційне бюро . Про це

LIGA.net повідомили в прес - службі НАБУ .



" Зараз відбувається допит " , - заявили в прес - службі відомства .

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7 березня 2017 року суд відправив Насірова под арешт із заставою в 100 млн грн. Ближче до вечора 16 березня кошти надійшли на спецрахунок суду, пізніше глава ДФС вийшов з СІЗО.

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