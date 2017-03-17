Філарет: Агресор сподівається перемогти Україну, посварити нас

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату закликав українців до єднання перед обличчям зовнішньої загрози

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет закликав політиків і чиновників до єднання. Про це він сказав, виступаючи 17 березня на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 100-річчя парламентаризму, передає Українська правда Філарет відзначив зусилля армії, добровольців і волонтерів у розвитку української незалежної держави: "Агресор розуміє, що зброєю він нас не візьме, оскільки ми маємо гідну армію. Наш народ жертвує все на наші Збройні Сили, добровольчі батальйони"."У той же час наш ворог, агресор не втрачає надії на перемогу над Україною. Чому не втрачає? Він сподівається посварити нас зсередини... як патріотів з патріотами. Чи можуть патріоти з патріотами сваритися? Виходить, можуть. А кому це вигідно? Україні? Це вигідно агресору і треба мати світлий розум, щоб розуміти, що ми робимо, і кому ми служимо, коли ми йдемо партія проти партії, один проти одного", - зазначив предстоятель УПЦ КП.Філарет провів паралелі з церквою: "Те ж саме відбувається і в церкві. Вона розділена. І одна українська і друга. Але одна незалежна - Київський патріархат, а інша - залежна. Але там теж українці! А чому ж вони не об'єднуються в одну церкву ? Тому що дурні, не знають, кому служать".Також він розкритикував позицію предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія "Коли президент Порошенко в цьому залі вручав нагороди Героям України, глава УПЦ МП не встав, чи не вшанував їх, а сказав "ми не можемо поважати вбивць". Для нас - герої, а для нього - вбивці. Чи можуть такі духовні особи служити українському державі? Чи не можуть", - вважає Філарет."Ми виступаємо за єдину помісну церкву, яка відстоювала інтереси українського народу, української держави і українського православ'я", - зазначив він, подякувавши Верховній Раді за лист Вселенського патріарха в підтримку визнання автокефалії української церкви.Філарет також закликав Верховну Раду і уряд до єдності, не словами, а діями. "Об'єднатися навколо захисту української держави від агресора. Все інше - поки другорядне", - зазначив священик.Філарет закликав приєднатися до спільної молитви 2 квітня для перемоги над агресором.Раніше повідомлялося, що багато віруючих Московського патріархату переходять до Київського патріархату.

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