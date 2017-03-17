ЄС як і раніше не визнає владу РФ над Кримом - Федеріка Могеріні
17.03.2017 17:32
Євросоюз залишається відданим повній реалізації політики невизнання, в тому числі за допомогою санкцій, підкреслила представник Брюсселя
Федеріка Могеріні
Європейський Союз як і раніше не визнає владу держави-агресора Росії над тимчасово окупованим Кримом і засуджує анексію півострова, який належить Україні. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні, опублікованій на сайті Ради Євросоюзу.
"Через три роки з моменту незаконної анексії АР Крим та міста Севастополя Російською Федерацією ЄС залишається твердо прихильним суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС підтверджує, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Воно залишається прямим викликом міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, що захищає єдність і суверенітет всіх держав", - йдеться в заяві.
Федеріка Могеріні зазначила, що Євросоюз, як і раніше відданий повній реалізації політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів, і в черговий раз закликає держави - члени ООН розглянути можливість прийняття аналогічних заходів відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 року.
Також ЄС не визнає ні проведення Росією так званих виборів в тимчасово окупованому Криму, ні обраних на них "місцевих або національних представників", підкреслила представник Брюсселя.
"За минулий рік мілітаризація півострова продовжила впливати на ситуацію в області безпеки в регіоні Чорного моря, а ситуація з правами людини на Кримському півострові продовжила погіршуватися. Права кримських татар були серйозно порушені закриттям кримськотатарських ЗМІ, забороною діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і переслідуванням його лідерів. Адвокатам, як, наприклад, Емілю Курбедінову і Миколі Полозову, які захищають права кримських татар і тих, хто не визнає незаконну анексію, були пред'явлені кримінальні звинувачення", - заявила Федеріка Могеріні.
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Зважаючи на це, ЄС закликає Кремль "звільнити першого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, зняти звинувачення із заступником глави Меджлісу Ільмі Умерова і дотримуватися права на правову допомогу", сказано в заяві.
Крім цього, верховний представник Євросоюзу знову закликала до "негайного звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченко і всіх, хто був затриманий і засуджений в порушення міжнародного права".
"Всі поточні справи про порушення прав людини, як, наприклад, насильницькі зникнення, тортури і вбивства, повинні бути ретельно розслідувані. Повний, вільний і безперешкодний доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь, як і раніше залишається надзвичайно важливим. У зв'язку з цим ЄС нагадує про резолюцію Генасамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року і закликає до її повної реалізації", - резюмувала Федеріка Могеріні.
16 березня 2017 року Європейський парламент засудив російську окупацію Криму і закликав Кремль звільнити утримуваних в заручниках громадян України.
Росія окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію півострова незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
"Через три роки з моменту незаконної анексії АР Крим та міста Севастополя Російською Федерацією ЄС залишається твердо прихильним суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС підтверджує, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Воно залишається прямим викликом міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, що захищає єдність і суверенітет всіх держав", - йдеться в заяві.
Федеріка Могеріні зазначила, що Євросоюз, як і раніше відданий повній реалізації політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів, і в черговий раз закликає держави - члени ООН розглянути можливість прийняття аналогічних заходів відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 року.
Також ЄС не визнає ні проведення Росією так званих виборів в тимчасово окупованому Криму, ні обраних на них "місцевих або національних представників", підкреслила представник Брюсселя.
"За минулий рік мілітаризація півострова продовжила впливати на ситуацію в області безпеки в регіоні Чорного моря, а ситуація з правами людини на Кримському півострові продовжила погіршуватися. Права кримських татар були серйозно порушені закриттям кримськотатарських ЗМІ, забороною діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і переслідуванням його лідерів. Адвокатам, як, наприклад, Емілю Курбедінову і Миколі Полозову, які захищають права кримських татар і тих, хто не визнає незаконну анексію, були пред'явлені кримінальні звинувачення", - заявила Федеріка Могеріні.
Читайте також: Окупація Криму: 136 місцевих депутатів підозрюють в зраді
Крім цього, верховний представник Євросоюзу знову закликала до "негайного звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченко і всіх, хто був затриманий і засуджений в порушення міжнародного права".
"Всі поточні справи про порушення прав людини, як, наприклад, насильницькі зникнення, тортури і вбивства, повинні бути ретельно розслідувані. Повний, вільний і безперешкодний доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь, як і раніше залишається надзвичайно важливим. У зв'язку з цим ЄС нагадує про резолюцію Генасамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року і закликає до її повної реалізації", - резюмувала Федеріка Могеріні.
16 березня 2017 року Європейський парламент засудив російську окупацію Криму і закликав Кремль звільнити утримуваних в заручниках громадян України.
Росія окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію півострова незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
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