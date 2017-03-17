ЄС як і раніше не визнає владу РФ над Кримом - Федеріка Могеріні

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Зважаючи на це, ЄС закликає Кремль "звільнити першого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, зняти звинувачення із заступником глави Меджлісу Ільмі Умерова і дотримуватися права на правову допомогу", сказано в заяві.



Крім цього, верховний представник Євросоюзу знову закликала до "негайного звільнення





Олега Сенцова , Олександра Кольченко і всіх, хто був затриманий і засуджений в порушення міжнародного права".

"Всі поточні справи про порушення прав людини, як, наприклад, насильницькі зникнення, тортури і вбивства, повинні бути ретельно розслідувані. Повний, вільний і безперешкодний доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь, як і раніше залишається надзвичайно важливим

. У зв'язку з цим ЄС нагадує про резолюцію Генасамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року і закликає до її повної реалізації", - резюмувала Федеріка Могеріні.









16 березня 2017 року Європейський парламент засудив російську окупацію Криму і закликав Кремль звільнити утримуваних в заручниках громадян України.

Росія окупувала АР Крим в 2014 році.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію півострова незаконною.

Проти РФ були введені економічні санкції.

За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.



