У Краматорську представили нового військового прокурора сил АТО

У ГПУ заявили, що Олег Сенюк має досвід роботи у військовій прокуратурі на регіональному рівні і буде відповідати за взаємодію відомств в зоні АТО

Фото: gp.gov.ua





Матіос зазначив, що Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.



Після представлення відбулася розширена нарада представників силових відомств Донецької та Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.



Олег Сенюк народився 25 травня 1979 року народження, навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Працював на посадах помічника прокурора Галицького району Львова та Львівської області, старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, військової служби в Службі безпеки України на посадах офіцерського складу, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, начальника слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України, Дарницького прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України. 24 березня 2015 року був призначений військовим прокурором Західного регіону України.



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У Краматорську 12 травня заступник Генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос представив нового військового прокурора сил АТО - полковника юстиції Олега Сенюка, який до цього очолював військову прокуратуру Західного регіону України. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.Матіос зазначив, що Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.Після представлення відбулася розширена нарада представників силових відомств Донецької та Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.Олег Сенюк народився 25 травня 1979 року народження, навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Працював на посадах помічника прокурора Галицького району Львова та Львівської області, старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, військової служби в Службі безпеки України на посадах офіцерського складу, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, начальника слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України, Дарницького прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України. 24 березня 2015 року був призначений військовим прокурором Західного регіону України.Раніше повідомлялося , що обвинувачений у незаконному збагаченні прокурор АТО Костянтин Кулик був переведений до Генеральної прокуратури на посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.Розслідування за фактом підозри у придбанні головним військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом дорогої нерухомості під час його роботи у військовій прокуратурі НАБУ розпочато ще взимку 2016 року.



ЛIГАБiзнесIнформ

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