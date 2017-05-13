У Краматорську представили нового військового прокурора сил АТО
13.05.2017 13:44
У ГПУ заявили, що Олег Сенюк має досвід роботи у військовій прокуратурі на регіональному рівні і буде відповідати за взаємодію відомств в зоні АТО
Фото: gp.gov.ua
У Краматорську 12 травня заступник Генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос представив нового військового прокурора сил АТО - полковника юстиції Олега Сенюка, який до цього очолював військову прокуратуру Західного регіону України. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Матіос зазначив, що Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.
Після представлення відбулася розширена нарада представників силових відомств Донецької та Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.
Олег Сенюк народився 25 травня 1979 року народження, навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Працював на посадах помічника прокурора Галицького району Львова та Львівської області, старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, військової служби в Службі безпеки України на посадах офіцерського складу, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, начальника слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України, Дарницького прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України. 24 березня 2015 року був призначений військовим прокурором Західного регіону України.
Раніше повідомлялося, що обвинувачений у незаконному збагаченні прокурор АТО Костянтин Кулик був переведений до Генеральної прокуратури на посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.
Співмешканка військового прокурора АТО купила джип за 1,21 млн грн
Розслідування за фактом підозри у придбанні головним військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом дорогої нерухомості під час його роботи у військовій прокуратурі НАБУ розпочато ще взимку 2016 року.
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Матіос зазначив, що Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.
Після представлення відбулася розширена нарада представників силових відомств Донецької та Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.
Олег Сенюк народився 25 травня 1979 року народження, навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Працював на посадах помічника прокурора Галицького району Львова та Львівської області, старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва, військової служби в Службі безпеки України на посадах офіцерського складу, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, начальника слідчого відділу управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства військової прокуратури Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України, Дарницького прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України. 24 березня 2015 року був призначений військовим прокурором Західного регіону України.
Раніше повідомлялося, що обвинувачений у незаконному збагаченні прокурор АТО Костянтин Кулик був переведений до Генеральної прокуратури на посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.
Співмешканка військового прокурора АТО купила джип за 1,21 млн грн
Розслідування за фактом підозри у придбанні головним військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом дорогої нерухомості під час його роботи у військовій прокуратурі НАБУ розпочато ще взимку 2016 року.
Читайте також: У НАБУ повідомили подробиці обшуків у прокурора сил АТО Кулика
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