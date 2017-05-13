Суд ООН визначився з графіком у справі Україна проти Росії

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що у України є рік і місяць для того, щоб передати суду документи про агресію Росії

Фото: EPA





За словами Зеркаль, засідання 12 травня в Гаазі "мало процедурний характер".



Раніше МЗС вже повідомляв, що саме в цей день буде визначено календарний графік подальших судових процедур в МС ООН.



Зеркаль зазначила, що в України є рік і місяць для подання документів про дії російської сторони, цей термін добігає кінця 12 червня 2018 року.



Після цього у російської сторони є точно такий термін для подання так званого контр-меморандум заперечень до даних, наданих українською стороною.



Таким чином, позиція обох сторін буде в суді тільки 12 липня 2019 року.



Далі суд повинен визначити новий графік для надання сторонами коментарів на позиції один одного.



Зеркаль стверджує, що задоволена рішенням по календарному графіку.



"Терміни подачі меморандуму, 13 місяців, відповідають загальному наміру української сторони", - пояснила вона.



Найближчим часом Суд ООН повинен офіційно опублікувати дані про погоджений календарний графік.



19 квітня, Міжнародний суд ООН в Гаазі



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Представники України, Росії та голова Міжнародного суду ООН Ронні Абрахам погодили графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку РФ двох конвенції ООН. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль , що представляє уряд України на цих слуханнях, пише Європейська правда За словами Зеркаль, засідання 12 травня в Гаазі "мало процедурний характер".Раніше МЗС вже повідомляв, що саме в цей день буде визначено календарний графік подальших судових процедур в МС ООН.Зеркаль зазначила, що в України є рік і місяць для подання документів про дії російської сторони, цей термін добігає кінця 12 червня 2018 року.Після цього у російської сторони є точно такий термін для подання так званого контр-меморандум заперечень до даних, наданих українською стороною.Таким чином, позиція обох сторін буде в суді тільки 12 липня 2019 року.Далі суд повинен визначити новий графік для надання сторонами коментарів на позиції один одного.Зеркаль стверджує, що задоволена рішенням по календарному графіку."Терміни подачі меморандуму, 13 місяців, відповідають загальному наміру української сторони", - пояснила вона.Найближчим часом Суд ООН повинен офіційно опублікувати дані про погоджений календарний графік.19 квітня, Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився ввести заходи за позовом України проти РФ для захисту національних меншин в окупованому Криму. Разом з тим, суд відмовив у введенні тимчасових заходів проти РФ щодо Конвенції щодо заборони фінансування тероризму. Також суд закликав Україну і Росію до повного виконання мінських угод для припинення війни в Донбасі.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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