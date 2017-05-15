Грицак: Устименко не виконував завдання СБУ біля будинку Шеремета

Глава СБУ заявив, що Служба не може викликати на допит екс-співробітника відомства, який перебував у будинку журналіста напередодні його вбивства





Грицак додав, що все, що потрібно було від СБУ по розкриттю кримінального провадження вбивства Шеремета, надано.



"Ми спілкувалися з Князєвим (главою Нацполіції, - ред.)", - додав Грицак.



Він нагадав, що з 2014 року було звільнено понад 2 тис співробітників СБУ після Революції Гідності.



14 травня президент

20 липня 2016 року о 07:45 ранку в центрі Києва був підірваний автомобіль керівника Української правди Олени Притули , в якому знаходився Павло Шеремет . Він помер в кареті швидкої допомоги . Генпрокурор

Юрій Луценко заявив , що смерть Шеремета - це вбивство . Слідство розглядає кілька версій , розслідування триває .

Служба безпеки України не може викликати на допит колишнього свого співробітника Ігоря Устименка. Крім того, останній не виконував завдання відомства напередодні вбивства журналіста Павла Шеремета біля його будинку, заявив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак "Ми не можемо викликати його на допит, не маючи доручення слідчого Нацполіції, ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину", - сказав Грицак, наголосивши, що розслідування веде Нацполіція.Глава СБУ вважає, що встановлювати доведеться "недовго"."Є людина, він не ховається, в рамках кримінального провадження, в ході допиту повинен пояснити, що він там робив. Перевірити його алібі не складе труднощів", ​​- зазначив Грицак.За його словами, Устименко був звільнений з СБУ 29 квітня 2014 за станом здоров'я.Відповідаючи на питання, що можливо Устименко знаходився під прикриттям напередодні вбивства Шеремета, Грицак сказав: "Ні, він не працював в інтересах СБУ. Я не все можу сказати, можу сказати одне, відповідаю своєю головою, при всіх, - він до служби не мав ніякого відношення з 2014 року".Читайте також: Автори фільму про вбивство Шеремета просили Порошенка про допомог у та.

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