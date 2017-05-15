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СБУ: За цукерковими бунтами проти Порошенка стоять екс-регіонали

15.05.2017 11:32
Організаторами антипрезидентських провокацій в магазинах Roshen глава Служби Василь Грицак назвав Володимира Олійника, Андрія Клюєва та Антимайдан
СБУ: За цукерковими бунтами проти Порошенка стоять екс-регіонали
Василь Грицак
Представники Партії регіонів, які зараз ховаються в Росії, через завербованих в Україні агентів і бажаючих заробити на участі в "протестних акціях" громадян намагаються дискредитувати президента Петра Порошенка "цукерковими бунтами" біля магазинів Roshen. Про це на брифінгу щодо протидії підривної діяльності спецслужб РФ з дестабілізації України розповів глава СБУ Василь Грицак.

"Це колишні депутати Верховної Ради Андрій Клюєв і Володимир Олійник, а також лідери так званого Антимайдану (Олександр) Зінченко і (Юрій) Кот, - все ви знаєте, хто вони є. Зазначеними особами було залучено кілька громадян України до організації заходів з дискредитації президента України Петра Порошенка", - розповів він.

За даними глави СБУ, така акція повинна була називатися "цукеркові бунти в магазинах Roshen".

"Нами задокументовано кілька таких заходів з моменту надходження вказівки, детальні інструктажі, передачі грошей та інші речі", - повідомив Грицак.

Також, як розповів керівник Служби, ще одна спрямована проти президента акція називалася "декомунізація Рошен". За даними СБУ, близько 400 осіб повинні були увійти на територію київської фабрики і скинути там бюст Карла Маркса. Акцію зупинили.

За його словами, викриті і затримані особи вже дають свідчення.

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Раніше глава СБУ розповів, що за провокування сутичок і участь в бійках з правоохоронцями на масових "протестних акціях", які намагаються організовувати в Україні спецслужби РФ, платять на руки до $500.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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