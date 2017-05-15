СБУ: За цукерковими бунтами проти Порошенка стоять екс-регіонали

Організаторами антипрезидентських провокацій в магазинах Roshen глава Служби Василь Грицак назвав Володимира Олійника, Андрія Клюєва та Антимайдан

Представники Партії регіонів, які зараз ховаються в Росії, через завербованих в Україні агентів і бажаючих заробити на участі в "протестних акціях" громадян намагаються дискредитувати президента Петра Порошенка "цукерковими бунтами" біля магазинів Roshen. Про це на брифінгу щодо протидії підривної діяльності спецслужб РФ з дестабілізації України розповів глава СБУ Василь Грицак "Це колишні депутати Верховної Ради Андрій Клюєв Володимир Олійник , а також лідери так званого Антимайдану (Олександр) Зінченко і (Юрій) Кот, - все ви знаєте, хто вони є. Зазначеними особами було залучено кілька громадян України до організації заходів з дискредитації президента України Петра Порошенка", - розповів він.За даними глави СБУ, така акція повинна була називатися "цукеркові бунти в магазинах Roshen"."Нами задокументовано кілька таких заходів з моменту надходження вказівки, детальні інструктажі, передачі грошей та інші речі", - повідомив Грицак.Також, як розповів керівник Служби, ще одна спрямована проти президента акція називалася "декомунізація Рошен". За даними СБУ, близько 400 осіб повинні були увійти на територію київської фабрики і скинути там бюст Карла Маркса. Акцію зупинили.За його словами, викриті і затримані особи вже дають свідчення.Читайте також: СБУ припинила протестну провокацію Кремля в Одесі Раніше глава СБУ розповів , що за провокування сутичок і участь в бійках з правоохоронцями на масових "протестних акціях", які намагаються організовувати в Україні спецслужби РФ, платять на руки до $500.

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