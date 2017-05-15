Порошенко обговорить з Меркель спільний тиск на РФ по Донбасу

Глава МЗС повідомив, що президент і канцлер знаходяться в постійному контакті щодо майбутніх переговорів, які відбудуться "найближчим часом"

Петро Порошенко та Ангела Меркель (фото - EPA)





"Перше питання - як спільно працювати над тим, щоб тиснути на Росію, щоб вона виконала те, що повинна зробити в Донбасі, виконати ту логіку, яка поділяється нами - і це досягнення необхідного рівня безпеки для повернення Донбасу до нормального життя - і потім почати перехідний процес для реінтеграції Донбасу", - сказав він.



Глава МЗС підкреслив, що процес деокупації ОРДЛО буде можливий лише після того, як "російські регулярні війська, найманці, зброя вийдуть з території України, а банди, які там існують, будуть роззброєні і міжнародне суспільство буде разом з нами контролювати ситуацію".



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Також Клімкін зазначив, що зараз Порошенко знаходиться в постійному контакті з Меркель щодо майбутніх переговорів, які, за його словами, відбудуться "найближчим часом".



14 травня 2017 року Порошенко



Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель на найближчих переговорах обговорять спільний тиск на Росію з метою змусити державу-агресор виконати умову мінських угод про досягнення необхідного рівня безпеки для деокупації Донбасу. Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з колегами з країн ЄС в Брюсселі повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін "Перше питання - як спільно працювати над тим, щоб тиснути на Росію, щоб вона виконала те, що повинна зробити в Донбасі, виконати ту логіку, яка поділяється нами - і це досягнення необхідного рівня безпеки для повернення Донбасу до нормального життя - і потім почати перехідний процес для реінтеграції Донбасу", - сказав він.Глава МЗС підкреслив, що процес деокупації ОРДЛО буде можливий лише після того, як "російські регулярні війська, найманці, зброя вийдуть з території України, а банди, які там існують, будуть роззброєні і міжнародне суспільство буде разом з нами контролювати ситуацію".Читайте також: Меркель повідомила Порошенку підсумки останніх переговорів з Путіним Також Клімкін зазначив, що зараз Порошенко знаходиться в постійному контакті з Меркель щодо майбутніх переговорів, які, за його словами, відбудуться "найближчим часом".14 травня 2017 року Порошенко заявив , що президент країни-агресора Володимир Путін не збирається виконувати мінські домовленості, проте вони дозволяють залучити Росію до відповідальності. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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