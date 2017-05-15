Дипломати G7 критикують проект закону, що ставить під удар НАБУ

У дипломатичних місіях країн Великої сімки вважають, що перед розглядом в Раді законопроекту №6220 варто проконсультуватися з акціонерами

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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