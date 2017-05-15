Дипломати G7 критикують проект закону, що ставить під удар НАБУ
15.05.2017 16:27
У дипломатичних місіях країн Великої сімки вважають, що перед розглядом в Раді законопроекту №6220 варто проконсультуватися з акціонерами
Посли Великої сімки вбачають в законопроекті №6220, який незабаром буде розглянутий Верховною Радою, загрозу боротьбі з корупцією в Україні. Про це у себе в Тwitter заявив глава дипломатичної місії Італії в Україні Давида Ла Чечілія.
"Посли G7 стурбовані вмістом чернетки закону №6220 і ризиком для боротьби з корупцією", - написав він.
Національне антикорупційне бюро вважає, що прийняття парламентом цього законопроекту дасть Генпрокуратурі і СБУ можливість контролювати розслідування НАБУ.
За словами Ла Чечилії, посли G7 вважають важливим спочатку "провести консультації з українськими та міжнародними акціонерами", і лише після цього прийматися за розгляд документа в Раді.
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12 травня 2017 року бюро закликало Раду не приймати в другому читанні законопроект №6220, який забороняє повторне розслідування фактів, за якими вже є закриті кримінальні справи або судовий вирок, і "відхилити його як і спрямований на забезпечення громадських та державних інтересів, ефективної боротьби з корупцією в країні".
НАБУ вбачає в законопроекті "істотні корупційні ризики", які в разі його прийняття можуть створити "необмежене поле для зловживань правоохоронців" з метою сприяння порушникам в ухиленні від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.
Читайте також: Українська корупція наслідила в 41 країні світу - НАБУ
"Посли G7 стурбовані вмістом чернетки закону №6220 і ризиком для боротьби з корупцією", - написав він.
Національне антикорупційне бюро вважає, що прийняття парламентом цього законопроекту дасть Генпрокуратурі і СБУ можливість контролювати розслідування НАБУ.
За словами Ла Чечилії, посли G7 вважають важливим спочатку "провести консультації з українськими та міжнародними акціонерами", і лише після цього прийматися за розгляд документа в Раді.
Читайте також: Раду закликали не забороняти повторне розслідування закритих справ
12 травня 2017 року бюро закликало Раду не приймати в другому читанні законопроект №6220, який забороняє повторне розслідування фактів, за якими вже є закриті кримінальні справи або судовий вирок, і "відхилити його як і спрямований на забезпечення громадських та державних інтересів, ефективної боротьби з корупцією в країні".
НАБУ вбачає в законопроекті "істотні корупційні ризики", які в разі його прийняття можуть створити "необмежене поле для зловживань правоохоронців" з метою сприяння порушникам в ухиленні від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.
Читайте також: Українська корупція наслідила в 41 країні світу - НАБУ
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