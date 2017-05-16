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Україна ввела в дію санкції проти 1228 громадян та 468 юросіб

16.05.2017 11:09
Президент затвердив відповідне рішення РНБО від 28 квітня; зокрема, під санкції потрапили Яндекс, ВКонтакте і Однокласники
Україна ввела в дію санкції проти 1228 громадян та 468 юросіб
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року про економічні і інші санкції проти 1228 фізичних і 468 юридичних осіб. Відповідний указ N133/2017 від 15 травня опубліковано на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті документа.

Цим же указом Порошенко скасував п'ять попередніх, якими запроваджувалися санкції в 2015-2016 роках.

У новому списку санкцій опинилися 1228 осіб і 468 підприємств і компаній, зокрема ряд російських політиків, пошуковик Яндекс, соціальні мережі ВКонтакте і Однокласники.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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