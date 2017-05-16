Рада позбавила Артеменка депутатських повноважень
16.05.2017 11:46
244 депутатів проголосували за те, щоб їх колега, який оскандалився з "орендою Криму" і історією з канадським громадянством, залишився без мандата
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сьогодні, 16 травня, Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Андрія Артеменка, який оскандалився в історіях з "передачею Криму в оренду Росії" і подвійним громадянством. Про це із залу засідань повідомляє кореспондент LIGA.net.
За постанову №6445 про позбавлення Артеменка мандата проголосували 244 парламентарія.
Андрій Артеменко (фото - прес-служба екс-депутата):
За даними ГПУ, депутат є громадянином Канади.
4 травня президент Петро Порошенко указом призупинив дію українського громадянства для Артеменка. Нардеп 11 травня попросив ВАСУ визнати незаконним і скасувати цей указ, 12 травня таке провадження було відкрито. Вчора, 15 травня, комітет Ради затвердив постанову про позбавлення мандата Артеменка.
Читайте також: Депутат Артеменко в світі історичних фантазій - думка
За постанову №6445 про позбавлення Артеменка мандата проголосували 244 парламентарія.
Андрій Артеменко (фото - прес-служба екс-депутата):
За даними ГПУ, депутат є громадянином Канади.
4 травня президент Петро Порошенко указом призупинив дію українського громадянства для Артеменка. Нардеп 11 травня попросив ВАСУ визнати незаконним і скасувати цей указ, 12 травня таке провадження було відкрито. Вчора, 15 травня, комітет Ради затвердив постанову про позбавлення мандата Артеменка.
Читайте також: Депутат Артеменко в світі історичних фантазій - думка
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