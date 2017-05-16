Рада позбавила Артеменка депутатських повноважень

244 депутатів проголосували за те, щоб їх колега, який оскандалився з "орендою Криму" і історією з канадським громадянством, залишився без мандата

Фото: iStock/Global Images Ukraine

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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