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Рада позбавила Артеменка депутатських повноважень

16.05.2017 11:46
244 депутатів проголосували за те, щоб їх колега, який оскандалився з "орендою Криму" і історією з канадським громадянством, залишився без мандата
Рада позбавила Артеменка депутатських повноважень
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сьогодні, 16 травня, Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Андрія Артеменка, який оскандалився в історіях з "передачею Криму в оренду Росії" і подвійним громадянством. Про це із залу засідань повідомляє кореспондент LIGA.net.

За постанову №6445 про позбавлення Артеменка мандата проголосували 244 парламентарія.

Андрій Артеменко (фото - прес-служба екс-депутата):


21 лютого ГПУ повідомила про відкриття кримінального провадження проти депутата Андрія Артеменка за підозрою в державній зраді: нардеп пропонував передати Крим Росії "в тимчасове користування" на термін в 50 або 100 років.

За даними ГПУ, депутат є громадянином Канади.

4 травня президент Петро Порошенко указом призупинив дію українського громадянства для Артеменка. Нардеп 11 травня попросив ВАСУ визнати незаконним і скасувати цей указ, 12 травня таке провадження було відкрито. Вчора, 15 травня, комітет Ради затвердив постанову про позбавлення мандата Артеменка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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