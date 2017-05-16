В армії перерахували,хто з офіцерів запасу звільнений від призову

Юристи ЗСУ назвали підстави для відстрочки від призову або звільнення від нього офіцерів з тих, хто закінчив військові кафедри, але не служив в армії

Скріншот з відеозапису





На службу можуть призватися особи у віці до 43 років, які пройшли повний курс підготовки офіцерів запасу, мають вищу освіту не нижче бакалавра, і яким присвоєно первинне офіцерське звання. Термін служби - півтора року від дня направлення до військової частини з військкомату.



Підставою для відстрочки від призову можуть бути:



- сімейні обставини (вагітна дружина, дружина-інвалід, дитина-інвалід, двоє і більше дітей, дитина у віці до трьох років або старші цього віку, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду; непрацездатні батьки, опікуни або ті, над якими призовник здійснює опіку, якщо немає інших оікунів; самотні батько або мати, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника);



- стан здоров'я (тимчасово непридатний до служби - відстрочка до року);



- отримання освіти (один раз за весь період навчання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання і під час здобуття наступного вищого освіти; в середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва; учням за договорами в навчальних закладах інших держав);



- продовження професійної діяльності на весь період роботи/служби (педагогам з повною вищою освітою; медикам за умови повного навантаження на посади в сільській місцевості; священикам після вищих або середніх духовні навчальних закладів, які займають посаду в релігійних організаціях; сільськими, селищними, міськими головами; кандидатам (докторам) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; резервістами і поліцейським).



Крім того, підслідним офіцерам запасу надається відстрочка від призову до прийняття рішення суду.



Офіцери запасу, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту і недисциплінованість втрачають право на відстрочку незалежно від їх повторного зарахування або поновлення. Право на відстрочку не втрачають ті, хто перервав навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами.



Відстрочка надається виключно за рішенням атестаційної комісії облвійськкомату. Ті, кому вона надана, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військкомат документи, які підтверджують це право.



Звільнятися від призову в мирний час можуть:



- визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;



- досягли 43-річного віку до дня початку військової служби;



- виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;



- мали батька або матір, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;



- до набуття громадянства пройшли військову службу в інших державах;



- були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання.



Призову також не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.



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Залучення призовників з офіцерського запасу в АТО відбуватиметься тільки після проходження обов'язкової підготовки у військових вузах не менше 3 місяців.



5 січня в Генштабі



Читайте також: МЗС протестує проти призову кримчан в російську армію Юридична служба Збройних Сил України роз'яснила, хто з офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, в 2017 році не буде призваний в армію, і хто має право на відстрочку. Як уточнили в Генштабі, покликані виконують ті ж обов'язки і мають ті самі права, пільгами і видами забезпечення, що і офіцери-контрактники.На службу можуть призватися особи у віці до 43 років, які пройшли повний курс підготовки офіцерів запасу, мають вищу освіту не нижче бакалавра, і яким присвоєно первинне офіцерське звання. Термін служби - півтора року від дня направлення до військової частини з військкомату.- сімейні обставини (вагітна дружина, дружина-інвалід, дитина-інвалід, двоє і більше дітей, дитина у віці до трьох років або старші цього віку, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду; непрацездатні батьки, опікуни або ті, над якимиздійснює опіку, якщо немає інших оікунів; самотні батько або мати, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника);- стан здоров'я (тимчасово непридатний до служби - відстрочка до року);- отримання освіти (один раз за весь період навчання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання і під час здобуття наступного вищого освіти; в середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва; учням за договорами в навчальних закладах інших держав);- продовження професійної діяльності на весь період роботи/служби (педагогам з повною вищою освітою; медикам за умови повного навантаження на посади в сільській місцевості; священикам після вищих або середніх духовні навчальних закладів, які займають посаду в релігійних організаціях; сільськими, селищними, міськими головами; кандидатам (докторам) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; резервістами і поліцейським).Крім того, підслідним офіцерам запасу надається відстрочка від призову до прийняття рішення суду.Офіцери запасу, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту і недисциплінованість втрачають право на відстрочку незалежно від їх повторного зарахування або поновлення. Право на відстрочку не втрачають ті, хто перервав навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами.Відстрочка надається виключно за рішенням атестаційної комісії облвійськкомату. Ті, кому вона надана, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військкомат документи, які підтверджують це право.- визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;- досягли 43-річного віку до дня початку військової служби;- виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;- мали батька або матір, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;- до набуття громадянства пройшли військову службу в інших державах;- були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання.Призову також не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.Читайте також: Чи буде призов офіцерів запасу: подробиці від Генштабу Залучення призовників з офіцерського запасу в АТО відбуватиметься тільки після проходження обов'язкової підготовки у військових вузах не менше 3 місяців.5 січня в Генштабі повідомили , що в 2017 році будуть призивати на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили. Загалом планується призвати близько чотирьох тисяч чоловік.

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ЛIГАБiзнесIнформ

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