Муженко: НАТО і ЄС запропонували підходи до боротьби з РФ

Зустріч з колегами з країн Північноатлантичного альянсу і ЄС в штаб-квартирі НАТО начальник Генштабу описав "як ніколи ефективну і прагматичну"

Віктор Муженко (праворуч) (фото - facebook.com/v.muzhenko)





Муженко охарактеризував нинішню зустріч начальників генштабів "як ніколи ефективну і прагматичну".



"Поділився баченням розвитку глобальних загроз і військово-політичної обстановки, а колеги запропонували нестандартні підходи до активної протидії російській агресії в Україні", - розповів він.



За словами керівника Генштабу, колеги також висунули нові пропозиції та ідеї щодо підготовки і розвитку Збройних Сил України.



"Будемо спільно реалізувати", - підсумував він.



Загальна кількість стандартів НАТО становить 1250 пунктів, з них 65% - стандарти оперативні, 20% - стандарти у галузі озброєнь і засобів зв'язку, 15% - адміністративні. Для допомоги в їх здійсненні в апараті Міноборони працюють 23 іноземних радника. У серпні 2016 року в Міноборони



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Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку , бізнес і фінанси. На засіданні Військових комітетів Європейського Союзу і країн НАТО на рівні начальників генеральних штабів у Брюсселі, в якому бере участь глава Генштабу Віктор Муженко , його колеги запропонували "нестандартні підходи до активної протидії" російської агресії в Україні. Про це НГШ повідомив у себе в Facebook Муженко охарактеризував нинішню зустріч начальників генштабів "як ніколи ефективну і прагматичну"."Поділився баченням розвитку глобальних загроз і військово-політичної обстановки, а колеги запропонували нестандартні підходи до активної протидії російській агресії в Україні", - розповів він.За словами керівника Генштабу, колеги також висунули нові пропозиції та ідеї щодо підготовки і розвитку Збройних Сил України."Будемо спільно реалізувати", - підсумував він.Загальна кількість стандартів НАТО становить 1250 пунктів, з них 65% - стандарти оперативні, 20% - стандарти у галузі озброєнь і засобів зв'язку, 15% - адміністративні. Для допомоги в їх здійсненні в апараті Міноборони працюють 23 іноземних радника. У серпні 2016 року в Міноборони заявили , що мають намір досягти повної сумісності ЗСУ зі збройними силами країн Альянсу до 2020 року.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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