НАТО про заборону сайтів РФ: Питання безпеки, а не свободи слова
17.05.2017 12:08
Київ виконує міжнародні зобов'язання в частині демократії з правами людини. Система стримувань і противаг в країні працює, заявили в НАТО
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Рішення про блокування соцмереж і деяких інших сайтів держави-окупанта Російської Федерації лежить в площині національної безпеки, а не свободи слова та доступу до інформації, як і заявила українська влада. Таку думку озвучив офіційний представник НАТО, пише Європравда.
"Українська влада чітко дали зрозуміти, що це рішення є питанням безпеки, а не свободи слова", - відзначили в організації.
Спікер Альянсу додав, що блок працює з Україною в процесі впровадження реформ, які також включають сферу демократії, верховенства права і прав людини.
"Таким чином, свобода слова є частиною цього діалогу. Ми віримо, що Україна залишиться відданою своїм міжнародним зобов'язанням, і системі стримувань і противаг в цій країні", - уточнили в НАТО.
Для повного блокування цих російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд, заявили в Інтернет-асоціації України. Представник уповноваженого Ради з прав людини заявив, що блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливо тільки в суді, а Репортери без кордонів порахували це "наступом на свободу слова та інформації".
У СБУ повідомили, що розробляють механізм блокування сайтів зі списку РНБО.
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"Українська влада чітко дали зрозуміти, що це рішення є питанням безпеки, а не свободи слова", - відзначили в організації.
Спікер Альянсу додав, що блок працює з Україною в процесі впровадження реформ, які також включають сферу демократії, верховенства права і прав людини.
"Таким чином, свобода слова є частиною цього діалогу. Ми віримо, що Україна залишиться відданою своїм міжнародним зобов'язанням, і системі стримувань і противаг в цій країні", - уточнили в НАТО.
Читайте також: Невидимі користувачі: до чого може призвести заборона Яндекса і ВК15 травня 2017 Петро Порошенко підписав новий указ про санкції проти 467 юридичних і 1228 фізосіб. У список юросіб потрапили сервіси Яндекса, а також соцмережі Вконтакте і Однокласники. Згідно з указом, який вступив в силу 17 травня, інтернет-провайдери повинні обмежити доступ до перерахованих ресурсів. Президент закликав українців покинути російські соцмережі та повідомив про закриття своїх офіційних сторінок в них.
Для повного блокування цих російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд, заявили в Інтернет-асоціації України. Представник уповноваженого Ради з прав людини заявив, що блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливо тільки в суді, а Репортери без кордонів порахували це "наступом на свободу слова та інформації".
У СБУ повідомили, що розробляють механізм блокування сайтів зі списку РНБО.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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