НАТО про заборону сайтів РФ: Питання безпеки, а не свободи слова

Київ виконує міжнародні зобов'язання в частині демократії з правами людини. Система стримувань і противаг в країні працює, заявили в НАТО

Фото: iStock/Global Images Ukraine

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+