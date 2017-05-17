Справа МН17: Бойовик перестав виходити на зв'язок зі знайомими
17.05.2017 13:05
Екс-товариш по службі окупанта з Росії Сергія "Хмурого", одного з фігурантів справи про катастрофу МН17, вважає того "слабкою ланкою" розслідування
Сергій Дубінський (фото з соцмереж)
Відставний офіцер РФ Сергій Дубінський на прізвисько Хмурий, якого СБУ вважає відповідальним за транспортування російської пускової установки ЗРК Бук, яка збила в 2014 році Боїнг рейсу МН17, перестав виходити на зв'язок. Про це російській Новой газете розповів його однополчанин по службі в Афганістані Сергій Тіунов із Запоріжжя.
"Дуже погано, що не можу ніяк зв'язок з тобою налагодити. Пишу тобі на сайт - ти не відповідаєш. В скайпі перестали ми спілкуватися. Електронка твоя теж мовчить. Зрозуміло, що ти поїхав, десь закрився", - сказав він .
Українець записав відеозвернення до Дубінського, якого спецслужби називають полковником ГРУ.
При цьому Тіунов зазначив, що Хмурий є "слабкою ланкою" для розслідування голландських експертів щодо катастрофи МН17, так як фахівці "не можуть дотягнутися до тих людей, які давали команди, які натискали на кнопки, які ловили в приціл цей літак".
"А ти засвітився, твій голос ідентифікований, і вони тебе роблять крайнім .. Я не хочу, щоб ти був крайнім, щоб тільки ти ніс відповідальність (за катастрофу Боїнга, - ред.). Зв'яжися зі мною", - сказав він, запропонувавши свою допомогу як адвоката, коли "настане мирний час".
9 березня на суді ООН в Гаазі російська сторона заявила, що "невідомі", які передавали бойовикам в Донбас пускову установку ЗРК Бук мали намір використовувати його для зміцнення ППО бойовиків. Про те, що пускова установка прибула з РФ, росіяни промовчали.
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Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області, на підконтрольній бойовикам території.
В результаті трагедії загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
"Дуже погано, що не можу ніяк зв'язок з тобою налагодити. Пишу тобі на сайт - ти не відповідаєш. В скайпі перестали ми спілкуватися. Електронка твоя теж мовчить. Зрозуміло, що ти поїхав, десь закрився", - сказав він .
Українець записав відеозвернення до Дубінського, якого спецслужби називають полковником ГРУ.
При цьому Тіунов зазначив, що Хмурий є "слабкою ланкою" для розслідування голландських експертів щодо катастрофи МН17, так як фахівці "не можуть дотягнутися до тих людей, які давали команди, які натискали на кнопки, які ловили в приціл цей літак".
"А ти засвітився, твій голос ідентифікований, і вони тебе роблять крайнім .. Я не хочу, щоб ти був крайнім, щоб тільки ти ніс відповідальність (за катастрофу Боїнга, - ред.). Зв'яжися зі мною", - сказав він, запропонувавши свою допомогу як адвоката, коли "настане мирний час".
Сергій Тіунов (скріншот з відеозапису)
У лютому 2017 року експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук в Донбасі контролював Дубінський - один з бойовиків гібридної російської армії в Донбасі.
9 березня на суді ООН в Гаазі російська сторона заявила, що "невідомі", які передавали бойовикам в Донбас пускову установку ЗРК Бук мали намір використовувати його для зміцнення ППО бойовиків. Про те, що пускова установка прибула з РФ, росіяни промовчали.
Читайте також: Справа MH17: в зоні ураження був тільки Бук з РФ - Bellingcat
Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області, на підконтрольній бойовикам території.
В результаті трагедії загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
Відео: Youtube / novayagazeta
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