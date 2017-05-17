Україна отримала безвізовий режим з ЄС: підписані документи

Уже в червні українці зможуть без печаток у паспортах подорожувати в десятки країн ЄС: в Страсбурзі підписали рішення про скасування віз

Фото: прес-служба Європарламенту

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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