Україна отримала безвізовий режим з ЄС: підписані документи
17.05.2017 16:28
Уже в червні українці зможуть без печаток у паспортах подорожувати в десятки країн ЄС: в Страсбурзі підписали рішення про скасування віз
Фото: прес-служба Європарламенту
Президент Європарламенту Антоніо Таяні та міністр нацбезпеки головуючої в Раді ЄС у 2017 році Мальти підписали в Страсбурзі законодавчо рішення про безвізовий режим для України. На урочистій церемонії були присутні президент Петро Порошенко і доповідач Європарламенту з питання візової лібералізації Марія Габріель.
Через 20 днів після того, як підписаний сьогодні документ буде опублікований в офіційному журналі ЄС, скасування віз вступить в силу.
Відправитися в країни Євросоюзу без необхідності показувати на кордоні візу можна буде вже 11 червня. Це підтвердили і в Європарламенті.
Оновлюється ...
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6 квітня 2017 року Європарламент схвалив надання українцям права подорожувати в країни Європейського Союзу без віз, а 26 квітня візову лібералізацію з Україною схвалили і посли Євросоюзу (комітет постійних представників ЄС - COREPER). 11 травня це зробила і Рада ЄС.
Після введення безвізового режиму українці зможуть в'їжджати без віз в наступні країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Жителі ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму зможуть скористатися безвізовим режимом без додаткових умов.
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Через 20 днів після того, як підписаний сьогодні документ буде опублікований в офіційному журналі ЄС, скасування віз вступить в силу.
Відправитися в країни Євросоюзу без необхідності показувати на кордоні візу можна буде вже 11 червня. Це підтвердили і в Європарламенті.
Оновлюється ...
Читайте також: МЗС: Безвізовий режим не дає права на роботу в ЄС
6 квітня 2017 року Європарламент схвалив надання українцям права подорожувати в країни Європейського Союзу без віз, а 26 квітня візову лібералізацію з Україною схвалили і посли Євросоюзу (комітет постійних представників ЄС - COREPER). 11 травня це зробила і Рада ЄС.
Після введення безвізового режиму українці зможуть в'їжджати без віз в наступні країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Жителі ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму зможуть скористатися безвізовим режимом без додаткових умов.
Читайте також: Безвізовий режим важливий для деокупацію Донбасу - Порошенко
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