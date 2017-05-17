Порошенко допустив перегляд заборони російських соцмереж і ТБ

"Коли останній російський солдат піде з України", - сказав глава держави

Президент Петро Порошенко заявив, що указ про нові санкції проти Росії, яким передбачається блокування доступу до деяких російських сайтів і соцмереж, буде переглянутий після припинення російської агресії проти України. Про це він сказав після церемонії підписання законодавчого рішення про безвізовий режим для України, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко в своєму Twitter "Ми переглянемо заборону російських телеканалів і блокування сайтів після того, як останній російський солдат піде з України, - Порошенко", - написав Цеголко.15 травня 2017 Петро Порошенко підписав новий указ про санкції проти 467 юридичних і м фізосіб. У список юросіб потрапили сервіси Яндекса, а також соцмережі Вконтакте і Однокласники. Згідно з указом, який вступив в силу 17 травня, інтернет-провайдери повинні обмежити доступ до перерахованих ресурсів. Президент закликав українців покинути російські соцмережі та повідомив про закриття своїх офіційних сторінок в них.Для повного блокування цих російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд, заявили в Інтернет-асоціації України. Представник уповноваженого Ради з прав людини заявив , що блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливо тільки в суді, а Репортери без кордонів порахували це "наступом на свободу слова та інформації".В СБУ повідомили , що розробляють механізм блокування сайтів зі списку РНБО.

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