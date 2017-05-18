Рада не проголосувала за санкції проти Януковича і Сім'ї

Обмежувальні заходи за створення загроз безпеки і сприяння тероризму частина нардепів хотіла ввести проти Януковича, Захарченка, Пшонки та інших

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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