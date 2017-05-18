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Рада не проголосувала за санкції проти Януковича і Сім'ї

18.05.2017 11:29
Обмежувальні заходи за створення загроз безпеки і сприяння тероризму частина нардепів хотіла ввести проти Януковича, Захарченка, Пшонки та інших
Рада не проголосувала за санкції проти Януковича і Сім'ї
У Верховній Раді на знайшлося достатньої кількості голосів, щоб проголосувати за персональні санкції проти екс-диктатора Віктора Януковича  і його оточення. Про це із залу засідань парламенту повідомляє кореспондент  LIGA.net.

За постанову про заходи щодо захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності №5350 проголосували 202 депутати при 226 необхідних.

Спікер двічі ставив на голосування повернення до цього питання, але пропозицію підтримали 214 і 206 депутатів.

Санкції за створення реальних або потенційних загроз національним інтересам і сприяння терористичної діяльності в Раді пропонували ввести проти Януковича, екс-глави МВС  Віталія Захарченка, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, екс-очільника Мінагрополітики Миколи Присяжнюка, екс-глави АП Андрія Клюєва, сина екс-президента Олександра Януковича, екс-регіоналів  Артема ПшонкиЮрія Іванющенка та Сергія Клюєва, колишнього прем'єра  Миколи Азарова, олігархів Дмитра Фірташа і Сергія Курченка, екс-глави МОН Дмитра Табачника, екс-першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс-глави міністерства доходів і зборів Олександра Клименка, екс-голови Міненерго Едуарда Ставицького, екс-глави СБУ Олександра Якименка, екс-глави Міністерства охорони здоров'я Раїси Богатирьової, Віктора Ратушняка, Віктора Зубрицького та Олексія Азарова.

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2 березня 2017 роки ЄС продовжив санкції проти  Януковича і його оточення ще на рік, але в той же час, також прийняв рішення зняти санкції з екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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