Чубаров: Путін продовжує в окупованому Криму справу Сталіна

Заборона діяльності Меджлісу робиться свідомо на півострові, це політика етноциду кримськотатарського народу, зазначив Рефат Чубаров

Дії президента країни-агресора РФ Володимира Путіна в окупованому Криму є продовженням репресій радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це заявив глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров , виступаючи з трибуни Верховної Ради з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає кореспондент LIGA.net "У своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його корінних жителів і заселити півострів росіянами Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна, за наказом якого кримськотатарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини 18 травня 1944 року", - сказав Чубаров.За словами Чубарова, викрадення татар, обшуки і заборона діяльності Меджлісу на півострові робиться свідомо, оскільки є політикою етноциду кримськотатарського народу з боку агресора.18 травня Україна відзначає День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. По всій країні пройдуть заходи, присвячені цій трагедії в історії кримських татар, і ця подія сполошила російських окупантів на півострові.Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

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