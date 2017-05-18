Безвізовий режим зацікавив мешканців Криму

Джерела LIGA.net на тимчасово окупованому півострові відзначили, що багато кримчан збираються оформити біометричний паспорт

Жителі тимчасово окупованого Криму стали активніше звертатися за консультацією з питання отримання біометричного паспорта після того, як Євросоюз скасував для України візовий режим. Про це повідомляє агентство Крим. Реалії "Якщо з боку української влади не буде здійснено якихось перешкод для отримання біометричних паспортів і буде максимально лояльне ставлення до кримчан, це дозволить відкрити горизонти для людей, які живуть на окупованій території і не мали можливості їздити за кордон, знайомитися з тим, що відбувається в тих частинах світу. Думаю, це буде позитивно сприйнято кримчанами, вони більше прив'язані до України", - зазначила координатор громадської організації КримЅОЅ Таміла Ташева.За інформацією джерел LIGA.net , деякі мешканці окупованої Ялти підтримали отримання Україною безвізового режиму."Це реально перемога. Не дивлячись на проросійські погляди більшості тут місцевих жителів, я і мої рідні будуть отримувати біометричний паспорт. Ми український паспорт бережемо, як зіницю ока. Потрібно тільки продумати, як швидко виїхати з дитиною на підконтрольну Україні територію", - сказала сьогодні LIGA.net місцева мешканка Ірина.17 травня президент Європарламенту Антоніо Таяні і міністр нацбезпеки головуючої в Раді ЄС у 2017 році Мальти підписали в Страсбурзі законодавчо рішення про безвізовий режим для України.

Читайте також: МЗС: Безвізовий режим не дає права на роботу в ЄС

6 квітня 2017 року Європарламент схвалив надання українцям права подорожувати в країни Європейського Союзу без віз ,

а 26 квітня візову лібералізацію з Україною схвалили і посли Євросоюзу (комітет постійних представників ЄС - COREPER). 11 травня це зробила і Рада ЄС.



Після введення безвізового режиму українці зможуть в'їжджати без віз в наступні країни : Австрія , Бельгія , Болгарія , Греція , Данія , Естонія , Ісландія , Іспанія , Італія , Кіпр , Латвія , Литва , Ліхтенштейн , Люксембург , Мальта , Нідерланди , Норвегія , Польща , Португалія , Румунія , Словаччина , Словенія , Угорщина , Фінляндія , Франція , Хорватія , Чехія , Швейцарія і Швеція .

Жителі ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму зможуть скористатися безвізовим режимом без додаткових умов .

Читайте також : Безвізовий режим важливий для деокупацію Донбасу - Порошенко

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.