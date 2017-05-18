Безвізовий режим зацікавив мешканців Криму
18.05.2017 12:54
Джерела LIGA.net на тимчасово окупованому півострові відзначили, що багато кримчан збираються оформити біометричний паспорт
Жителі тимчасово окупованого Криму стали активніше звертатися за консультацією з питання отримання біометричного паспорта після того, як Євросоюз скасував для України візовий режим. Про це повідомляє агентство Крим. Реалії.
"Якщо з боку української влади не буде здійснено якихось перешкод для отримання біометричних паспортів і буде максимально лояльне ставлення до кримчан, це дозволить відкрити горизонти для людей, які живуть на окупованій території і не мали можливості їздити за кордон, знайомитися з тим, що відбувається в тих частинах світу. Думаю, це буде позитивно сприйнято кримчанами, вони більше прив'язані до України", - зазначила координатор громадської організації КримЅОЅ Таміла Ташева.
За інформацією джерел LIGA.net, деякі мешканці окупованої Ялти підтримали отримання Україною безвізового режиму.
"Це реально перемога. Не дивлячись на проросійські погляди більшості тут місцевих жителів, я і мої рідні будуть отримувати біометричний паспорт. Ми український паспорт бережемо, як зіницю ока. Потрібно тільки продумати, як швидко виїхати з дитиною на підконтрольну Україні територію", - сказала сьогодні LIGA.net місцева мешканка Ірина.
17 травня президент Європарламенту Антоніо Таяні і міністр нацбезпеки головуючої в Раді ЄС у 2017 році Мальти підписали в Страсбурзі законодавчо рішення про безвізовий режим для України.
Після введення безвізового режиму українці зможуть в'їжджати без віз в наступні країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Жителі ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму зможуть скористатися безвізовим режимом без додаткових умов.
Читайте також: Безвізовий режим важливий для деокупацію Донбасу - Порошенко
"Якщо з боку української влади не буде здійснено якихось перешкод для отримання біометричних паспортів і буде максимально лояльне ставлення до кримчан, це дозволить відкрити горизонти для людей, які живуть на окупованій території і не мали можливості їздити за кордон, знайомитися з тим, що відбувається в тих частинах світу. Думаю, це буде позитивно сприйнято кримчанами, вони більше прив'язані до України", - зазначила координатор громадської організації КримЅОЅ Таміла Ташева.
За інформацією джерел LIGA.net, деякі мешканці окупованої Ялти підтримали отримання Україною безвізового режиму.
"Це реально перемога. Не дивлячись на проросійські погляди більшості тут місцевих жителів, я і мої рідні будуть отримувати біометричний паспорт. Ми український паспорт бережемо, як зіницю ока. Потрібно тільки продумати, як швидко виїхати з дитиною на підконтрольну Україні територію", - сказала сьогодні LIGA.net місцева мешканка Ірина.
17 травня президент Європарламенту Антоніо Таяні і міністр нацбезпеки головуючої в Раді ЄС у 2017 році Мальти підписали в Страсбурзі законодавчо рішення про безвізовий режим для України.
Читайте також: МЗС: Безвізовий режим не дає права на роботу в ЄС6 квітня 2017 року Європарламент схвалив надання українцям права подорожувати в країни Європейського Союзу без віз, а 26 квітня візову лібералізацію з Україною схвалили і посли Євросоюзу (комітет постійних представників ЄС - COREPER). 11 травня це зробила і Рада ЄС.
Після введення безвізового режиму українці зможуть в'їжджати без віз в наступні країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Жителі ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму зможуть скористатися безвізовим режимом без додаткових умов.
Читайте також: Безвізовий режим важливий для деокупацію Донбасу - Порошенко
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
18.05.2017 16:59
-
18.05.2017 16:46
-
18.05.2017 14:55
-
18.05.2017 13:39
-
18.05.2017 13:17
-
1248
-
580
-
494
-
361
-
359