Рада скасувала "закон Савченко"

Термін попереднього ув'язнення тепер буде зараховуватися в термін покарання день за день, а не день за два





Термін попереднього ув'язнення тепер буде зараховуватися в термін покарання день за день, а не день за два, як це було після вступу в силу "закону Савченко".



Раніше міністр внутрішніх справ



За словами глави МВС, сьогодні за "законом Савченко" від подальшого відбування покарання звільнено 8,2 тис засуджених та ув'язнених, 31 тис підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Він зазначив, що серед звільнених - вже 785 чоловік були викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - за умисне вбивство та 10 - за зґвалтування.



Рада скасувала закон авторства народного депутата Надії Савченко . За зміни до Кримінального кодексу України щодо зарахування терміну попереднього ув'язнення 5534 проголосували 227 депутатів, передає кореспондент LIGA.net Термін попереднього ув'язнення тепер буде зараховуватися в термін покарання день за день, а не день за два, як це було після вступу в силу "закону Савченко".Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Верховну Раду скасувати так званий "закон Савченко", згідно з яким один день ув'язнення в СІЗО зараховується за два дні позбавлення волі.За словами глави МВС, сьогодні за "законом Савченко" від подальшого відбування покарання звільнено 8,2 тис засуджених та ув'язнених, 31 тис підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Він зазначив, що серед звільнених - вже 785 чоловік були викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - за умисне вбивство та 10 - за зґвалтування. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





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