Рада скасувала "закон Савченко"
18.05.2017 14:23
Термін попереднього ув'язнення тепер буде зараховуватися в термін покарання день за день, а не день за два
Рада скасувала закон авторства народного депутата Надії Савченко. За зміни до Кримінального кодексу України щодо зарахування терміну попереднього ув'язнення 5534 проголосували 227 депутатів, передає кореспондент LIGA.net.
Термін попереднього ув'язнення тепер буде зараховуватися в термін покарання день за день, а не день за два, як це було після вступу в силу "закону Савченко".
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Верховну Раду скасувати так званий "закон Савченко", згідно з яким один день ув'язнення в СІЗО зараховується за два дні позбавлення волі.
За словами глави МВС, сьогодні за "законом Савченко" від подальшого відбування покарання звільнено 8,2 тис засуджених та ув'язнених, 31 тис підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Він зазначив, що серед звільнених - вже 785 чоловік були викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - за умисне вбивство та 10 - за зґвалтування.
Термін попереднього ув'язнення тепер буде зараховуватися в термін покарання день за день, а не день за два, як це було після вступу в силу "закону Савченко".
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Верховну Раду скасувати так званий "закон Савченко", згідно з яким один день ув'язнення в СІЗО зараховується за два дні позбавлення волі.
За словами глави МВС, сьогодні за "законом Савченко" від подальшого відбування покарання звільнено 8,2 тис засуджених та ув'язнених, 31 тис підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Він зазначив, що серед звільнених - вже 785 чоловік були викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - за умисне вбивство та 10 - за зґвалтування.
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