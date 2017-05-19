ЄС: Очікуємо від Кабміну обрання незалежного аудитора НАБУ
19.05.2017 14:48
Експертиза роботи Національного антикорупційного бюро повинна проводитися трьома ревізорами - по одному від президента, парламенту і уряду
Сьогодні, 19 березня, стартував відбір аудитора для Національного антикорупційного бюро від уряду. Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що в Брюсселі очікують призначення "найкваліфікованішого і незалежного кандидата", йдеться в Twitter представництва ЄС.
"Скоро Кабмін буде приймати важливе рішення по аудиту НАБУ. Очікуємо, що буде обраний найкваліфікованіший і незалежний кандидат", - сказав він.
Як уточнив Мінгареллі, важливо, щоб рекомендації міжнародної спільноти були прийняті до уваги під час процесу обрання.
ЄС і США підтримують на аудитора від Ради кандидатуру американця Роберта Сторча, рекомендовану антикорупційним комітетом. Британця Найджела Брауна активно лобіюють представники коаліції. У лютому і березні Рада не змогла визначитися з аудитором. Всього на конкурс ревізора від Ради надійшло 10 заяв.
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Аудит ефективності НАБУ повинен проводитися щорічно, в тому числі шляхом вибіркової перевірки кримінальних проваджень. Аудит проводить комісія зовнішнього контролю з трьох осіб. Щороку свого представника в комісії направляють президент, Рада і Кабмін. Механізм аудиторів - єдиний інструмент влади для зняття з посади директора НАБУ, якщо буде вирішено, що той погано працює.
"Скоро Кабмін буде приймати важливе рішення по аудиту НАБУ. Очікуємо, що буде обраний найкваліфікованіший і незалежний кандидат", - сказав він.
Як уточнив Мінгареллі, важливо, щоб рекомендації міжнародної спільноти були прийняті до уваги під час процесу обрання.
ЄС і США підтримують на аудитора від Ради кандидатуру американця Роберта Сторча, рекомендовану антикорупційним комітетом. Британця Найджела Брауна активно лобіюють представники коаліції. У лютому і березні Рада не змогла визначитися з аудитором. Всього на конкурс ревізора від Ради надійшло 10 заяв.
Читайте також: Аудитор для Ситника. Коаліція програла новий раунд боротьби з НАБУ
Аудит ефективності НАБУ повинен проводитися щорічно, в тому числі шляхом вибіркової перевірки кримінальних проваджень. Аудит проводить комісія зовнішнього контролю з трьох осіб. Щороку свого представника в комісії направляють президент, Рада і Кабмін. Механізм аудиторів - єдиний інструмент влади для зняття з посади директора НАБУ, якщо буде вирішено, що той погано працює.
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