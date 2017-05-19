ЄС: Очікуємо від Кабміну обрання незалежного аудитора НАБУ

Експертиза роботи Національного антикорупційного бюро повинна проводитися трьома ревізорами - по одному від президента, парламенту і уряду

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