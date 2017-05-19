Клімкін пояснив в Раді Європи причини заборони сайтів РФ
19.05.2017 15:30
Міністр закордонних справ розповів колегам з РЄ про те, що підштовхнуло РНБО і президента до рішення про блокування деяких російських сайтів
Павло Клімкін
Держава-окупант Росія використовує соціальні мережі та інші онлайн-ресурси як один з основних інструментів ведення гібридної війни проти України, тому заборона ряду сайтів РФ - вимушений захід самозахисту. Про це глава МЗС Павло Клімкін, який бере участь в засіданні Комітету міністрів Ради Європи на Кіпрі, написав у себе в Twitter.
"В рамках гібридної війни Росія інструменталізовано інтернет і, зокрема, соціальні мережі. Україна була змушена запровадити санкції проти ряду російських юридичних осіб, діяльність яких загрожує національній інформаційній та кібербезпеці, а також сіє ненависть і розбрат", - сказав він.
Раніше генсек РЄ Турбйорн Ягланд побачив наступ на свободу слова в таку заборону.
Клімкін уточнив, що заборона деяких сайтів РФ - це цілеспрямовані контрзаходи, які були прийняті відповідно до принципу пропорційності проти РФ як держави, яка зобов'язана нести відповідальність за свої дії.
До цього міністр повідомив, що міжнародні заходи, подібні до того, в якому він бере участь, це "важливий формат і хороша можливість звірити годинники з колегами".
18 і 19 травня в Нікосії проходить 127-а сесія Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відбув на Кіпр для участі в цьому заході.
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15 травня 2017 Петр Порошенко підписав указ про санкції проти 467 юридичних та 1228 фізичних осіб. У список потрапили сервіси Яндекса, соцмережі Вконтакте і Однокласники. Указ набрав чинності 17 травня.
В Інтернет-асоціації України заявили про "створення політичної цензури", а Репортери без кордонів бачать в цьому "наступ на свободу слова та інформації". У НАТО повідомили, що рішення про блокування сайтів держави-окупанта РФ лежить в площині нацбезпеки, а не свободи слова та доступу до інформації, "як і заявила українська влада". Свою офіційну позицію Держдеп США не озвучував.
"В рамках гібридної війни Росія інструменталізовано інтернет і, зокрема, соціальні мережі. Україна була змушена запровадити санкції проти ряду російських юридичних осіб, діяльність яких загрожує національній інформаційній та кібербезпеці, а також сіє ненависть і розбрат", - сказав він.
Раніше генсек РЄ Турбйорн Ягланд побачив наступ на свободу слова в таку заборону.
Клімкін уточнив, що заборона деяких сайтів РФ - це цілеспрямовані контрзаходи, які були прийняті відповідно до принципу пропорційності проти РФ як держави, яка зобов'язана нести відповідальність за свої дії.
До цього міністр повідомив, що міжнародні заходи, подібні до того, в якому він бере участь, це "важливий формат і хороша можливість звірити годинники з колегами".
18 і 19 травня в Нікосії проходить 127-а сесія Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відбув на Кіпр для участі в цьому заході.
Читайте також: Як Росію прибирали з першої кнопки. З історії медійних перемог
15 травня 2017 Петр Порошенко підписав указ про санкції проти 467 юридичних та 1228 фізичних осіб. У список потрапили сервіси Яндекса, соцмережі Вконтакте і Однокласники. Указ набрав чинності 17 травня.
В Інтернет-асоціації України заявили про "створення політичної цензури", а Репортери без кордонів бачать в цьому "наступ на свободу слова та інформації". У НАТО повідомили, що рішення про блокування сайтів держави-окупанта РФ лежить в площині нацбезпеки, а не свободи слова та доступу до інформації, "як і заявила українська влада". Свою офіційну позицію Держдеп США не озвучував.
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