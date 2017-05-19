Клімкін пояснив в Раді Європи причини заборони сайтів РФ

Міністр закордонних справ розповів колегам з РЄ про те, що підштовхнуло РНБО і президента до рішення про блокування деяких російських сайтів

Павло Клімкін

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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