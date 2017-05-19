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Клімкін пояснив в Раді Європи причини заборони сайтів РФ

19.05.2017 15:30
Міністр закордонних справ розповів колегам з РЄ про те, що підштовхнуло РНБО і президента до рішення про блокування деяких російських сайтів
Клімкін пояснив в Раді Європи причини заборони сайтів РФ
Павло Клімкін
Держава-окупант Росія використовує соціальні мережі та інші онлайн-ресурси як один з основних інструментів ведення гібридної війни проти України, тому заборона ряду сайтів РФ - вимушений захід самозахисту. Про це глава МЗС Павло Клімкін, який бере участь в засіданні Комітету міністрів Ради Європи на Кіпрі, написав у себе в  Twitter.

"В рамках гібридної війни Росія інструменталізовано інтернет і, зокрема, соціальні мережі. Україна була змушена запровадити санкції проти ряду російських юридичних осіб, діяльність яких загрожує національній інформаційній та кібербезпеці, а також сіє ненависть і розбрат", - сказав він.

Раніше генсек РЄ Турбйорн Ягланд побачив наступ на свободу слова в таку заборону.

Клімкін уточнив, що заборона деяких сайтів РФ - це цілеспрямовані контрзаходи, які були прийняті відповідно до принципу пропорційності проти РФ як держави, яка зобов'язана нести відповідальність за свої дії.

До цього міністр повідомив, що міжнародні заходи, подібні до того, в якому він бере участь, це "важливий формат і хороша можливість звірити годинники з колегами".

18 і 19 травня в Нікосії проходить 127-а сесія Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відбув на Кіпр для участі в цьому заході.

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15 травня 2017 Петр Порошенко підписав указ про санкції проти 467 юридичних та 1228 фізичних осіб. У список потрапили сервіси Яндекса, соцмережі Вконтакте і Однокласники. Указ набрав чинності 17 травня.

В Інтернет-асоціації України заявили про "створення політичної цензури", а Репортери без кордонів бачать в цьому "наступ на свободу слова та інформації". У НАТО повідомили, що рішення про блокування сайтів держави-окупанта РФ лежить в площині нацбезпеки, а не свободи слова та доступу до інформації, "як і заявила українська влада". Свою офіційну позицію Держдеп США не озвучував.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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