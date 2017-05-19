ЄС визнав заборону російських сайтів питанням нацбезпеки

У Брюсселі визначилися з офіційною позицією щодо резонансного рішення РНБО, прийнятого в рамках протидії гібридній агресії Росії

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