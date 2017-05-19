ЄС визнав заборону російських сайтів питанням нацбезпеки
19.05.2017 15:54
У Брюсселі визначилися з офіційною позицією щодо резонансного рішення РНБО, прийнятого в рамках протидії гібридній агресії Росії
Європейський Союз визнав заборону владою України ряду російських сайтів і соціальних мереж на території країни питанням національної безпеки. Про це заявили в представництві ЄС в Києві у відповідь на запит Європравди.
"Ми знаємо про рішення Ради національної безпеки і оборони України заблокувати ряд російських онлайн-сервісів, включаючи популярні соціальні медіа-платформи в Україні, в рамках обмежувальних заходів, прийнятих Україною", - заявив глава прес-служби відомства Юргіс Вільчінскас.
Єврочиновник зазначив, що ЄС "чув публічні заяви української влади, що рішення було прийнято виходячи з інтересів національної інформаційної безпеки, і що за останні місяці Україна стала об'єктом численних кібератак і дезинформаційних кампаній".
"Ми визнаємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду", - заявив дипломат ЄС.
Вільчінскас зазначив, проте, що цих аргументів "недостатньо", і що ЄС чекає докладні роз'яснення від уряду України, "в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій".
"Ми очікуємо, що влада повинна гарантувати, що обмежувальні заходи, прийняті з міркувань національної безпеки, не мають негативного впливу на фундаментальне право на свободу вираження поглядів", - підкреслив він.
Читайте також: Клімкін пояснив в Раді Європи причини заборони сайтів РФ
15 травня 2017 Петр Порошенко підписав указ про санкції проти 467 юридичних та 1228 фізичних осіб. У список потрапили сервіси Яндекса, соцмережі Вконтакте і Однокласники. Указ набрав чинності 17 травня.
В Інтернет-асоціації України заявили про "створення політичної цензури", а Репортери без кордонів бачать в цьому "наступ на свободу слова та інформації". У НАТО повідомили, що рішення про блокування сайтів держави-окупанта РФ лежить в площині нацбезпеки, а не свободи слова та доступу до інформації, "як і заявила українська влада". Свою офіційну позицію Держдеп США не озвучував.
Читайте також: Як Росію прибирали з першої кнопки. З історії медійних перемог
"Ми знаємо про рішення Ради національної безпеки і оборони України заблокувати ряд російських онлайн-сервісів, включаючи популярні соціальні медіа-платформи в Україні, в рамках обмежувальних заходів, прийнятих Україною", - заявив глава прес-служби відомства Юргіс Вільчінскас.
Єврочиновник зазначив, що ЄС "чув публічні заяви української влади, що рішення було прийнято виходячи з інтересів національної інформаційної безпеки, і що за останні місяці Україна стала об'єктом численних кібератак і дезинформаційних кампаній".
"Ми визнаємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду", - заявив дипломат ЄС.
Вільчінскас зазначив, проте, що цих аргументів "недостатньо", і що ЄС чекає докладні роз'яснення від уряду України, "в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій".
"Ми очікуємо, що влада повинна гарантувати, що обмежувальні заходи, прийняті з міркувань національної безпеки, не мають негативного впливу на фундаментальне право на свободу вираження поглядів", - підкреслив він.
Читайте також: Клімкін пояснив в Раді Європи причини заборони сайтів РФ
15 травня 2017 Петр Порошенко підписав указ про санкції проти 467 юридичних та 1228 фізичних осіб. У список потрапили сервіси Яндекса, соцмережі Вконтакте і Однокласники. Указ набрав чинності 17 травня.
В Інтернет-асоціації України заявили про "створення політичної цензури", а Репортери без кордонів бачать в цьому "наступ на свободу слова та інформації". У НАТО повідомили, що рішення про блокування сайтів держави-окупанта РФ лежить в площині нацбезпеки, а не свободи слова та доступу до інформації, "як і заявила українська влада". Свою офіційну позицію Держдеп США не озвучував.
Читайте також: Як Росію прибирали з першої кнопки. З історії медійних перемог
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
19.05.2017 15:30
-
19.05.2017 14:13
-
19.05.2017 12:49
-
18.05.2017 16:59
-
18.05.2017 16:46
Новости партнеров