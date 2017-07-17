Порошенко: Навчання Сі Бриз - відповідь організаторам воєн

Президент підкреслив, що зараз Україні вкрай важлива допомога іноземних партнерів у військовій і військово-технічній сферах

Петро Порошенко





Порошенко підкреслив, що з року в рік навчання Сі Бриз в умовах, максимально наближених до бойових, підвищують взаємну сумісність, навчання і злагодженість багатонаціональних підрозділів.



"Кожен раз це - вдосконалення роботи штабу багатонаціональної тактичної групи в плануванні дій по стандартам НАТО. Але в цьому році участь української сторони значно підвищена в плануванні дій. Ці спільні навчання - наша відповідь ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн", - сказав він.



За словами президента, спільна підготовка свідчить про єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота - демократію і свободу, верховенство закону і права людини, територіальну цілісність і непорушність кордонів.



Читайте також: Столтенберг: НАТО розширює боротьбу з ІД і гібридними погрозами



"У нинішніх умовах допомога наших іноземних партнерів у військовій і військово-технічній сферах надзвичайно важлива. Хотів би подякувати вам, шановні друзі, за системне сприяння в навчанні українських воїнів, за те, що ви щиро і всебічно ділитеся своїм бойовим досвідом, який ви набували в різних куточках світу", - зазначив Порошенко.



Глава держави також висловив упевненість, що нинішні навчання стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні.



Українсько-американські військово-морські навчання Сі Бриз-2017





Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все , що варто знати про політику, економіку , бізнес і фінанси .

Президент Петро Порошенко назвав багатонаціональні військові навчання Сі Бриз "відповіддю ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн". Про це він заявив в ході візиту в Одеську область, де ознайомився з ходом маневрів, повідомляє прес-служба глави держави.Порошенко підкреслив, що з року в рік навчання Сі Бриз в умовах, максимально наближених до бойових, підвищують взаємну сумісність, навчання і злагодженість багатонаціональних підрозділів."Кожен раз це - вдосконалення роботи штабу багатонаціональної тактичної групи в плануванні дій по стандартам НАТО. Але в цьому році участь української сторони значно підвищена в плануванні дій. Ці спільні навчання - наша відповідь ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн", - сказав він.За словами президента, спільна підготовка свідчить про єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота - демократію і свободу, верховенство закону і права людини, територіальну цілісність і непорушність кордонів."У нинішніх умовах допомога наших іноземних партнерів у військовій і військово-технічній сферах надзвичайно важлива. Хотів би подякувати вам, шановні друзі, за системне сприяння в навчанні українських воїнів, за те, що ви щиро і всебічно ділитеся своїм бойовим досвідом, який ви набували в різних куточках світу", - зазначив Порошенко.Глава держави також висловив упевненість, що нинішні навчання стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні.Українсько-американські військово-морські навчання Сі Бриз-2017 стартували в Одесі 10 липня.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Twitter

Google+