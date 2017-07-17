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Порошенко: Навчання Сі Бриз - відповідь організаторам воєн

17.07.2017 15:19
Президент підкреслив, що зараз Україні вкрай важлива допомога іноземних партнерів у військовій і військово-технічній сферах
Порошенко: Навчання Сі Бриз - відповідь організаторам воєн
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко  назвав багатонаціональні військові навчання Сі Бриз "відповіддю ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн". Про це він заявив в ході візиту в Одеську область, де ознайомився з ходом маневрів, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко підкреслив, що з року в рік навчання Сі Бриз в умовах, максимально наближених до бойових, підвищують взаємну сумісність, навчання і злагодженість багатонаціональних підрозділів.

"Кожен раз це - вдосконалення роботи штабу багатонаціональної тактичної групи в плануванні дій по стандартам НАТО. Але в цьому році участь української сторони значно підвищена в плануванні дій. Ці спільні навчання - наша відповідь ідеологам, організаторам та спонсорам гібридних воєн", - сказав він.

За словами президента, спільна підготовка свідчить про єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота - демократію і свободу, верховенство закону і права людини, територіальну цілісність і непорушність кордонів.

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"У нинішніх умовах допомога наших іноземних партнерів у військовій і військово-технічній сферах надзвичайно важлива. Хотів би подякувати вам, шановні друзі, за системне сприяння в навчанні українських воїнів, за те, що ви щиро і всебічно ділитеся своїм бойовим досвідом, який ви набували в різних куточках світу", - зазначив Порошенко.

Глава держави також висловив упевненість, що нинішні навчання стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні.

Українсько-американські військово-морські навчання Сі Бриз-2017 стартували в Одесі 10 липня.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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