Порошенко: Україна хоче допомогти Молдові повернути Придністров'я

Про це президент України сказав під час спільного з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом брифінгу

Фото: president.gov.ua





"Дуже вдячний уряду, прем'єр-міністру, парламенту Молдови за тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності країни. Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету республіки Молдова", - сказав Порошенко.



Згідно з повідомленням АП, він додав, що Україна готова робити все можливе для відновлення того, що 25 років тому було спровоковано і має важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї.



У свою чергу прем'єр-міністр Молдови розповів, що раніше більше 70% від загальних обсягів торговельних операцій Придністров'я здійснювалися саме через пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ". Він зазначив, що дивно чути різного роду спекуляції з приводу так званих планів щодо здійснення економічної блокади Придністров'я.



"Про яку блокаду може йтися, якщо майже 60% загального обсягу експорту з цього регіону було в країни ЄС. Можливо, це не подобається деяким лідерам цього регіону, але це дуже потрібно для людей, які там проживають", - підкреслив Філіп.



Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови. Про це заявив президент Петро Порошенко під час спільного з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом брифінгу для ЗМІ, повідомляє прес-служба глави держави."Дуже вдячний уряду, прем'єр-міністру, парламенту Молдови за тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності країни. Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету республіки Молдова", - сказав Порошенко.Згідно з повідомленням АП, він додав, що Україна готова робити все можливе для відновлення того, що 25 років тому було спровоковано і має важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї.У свою чергу прем'єр-міністр Молдови розповів, що раніше більше 70% від загальних обсягів торговельних операцій Придністров'я здійснювалися саме через пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ". Він зазначив, що дивно чути різного роду спекуляції з приводу так званих планів щодо здійснення економічної блокади Придністров'я."Про яку блокаду може йтися, якщо майже 60% загального обсягу експорту з цього регіону було в країни ЄС. Можливо, це не подобається деяким лідерам цього регіону, але це дуже потрібно для людей, які там проживають", - підкреслив Філіп. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





ЛIГАБiзнесIнформ

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