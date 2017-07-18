Прокуратура просить для Розенблата заставу в 10,3 млн грн
18.07.2017 11:17
Слідство просить зобов'язати нардепа Борислава Розенблата носити електронний браслет і здати всі закордонні паспорти
Борислав Розенблат
Прокуратура просить для народного депутата Борислава Розенблата заставу в сумі 10 млн 269 тис гривень. Про це йдеться в клопотанні прокуратури, яке розглядає Солом'янський суд Києва, передає кореспондент LIGA.net.
Також слідство просить зобов'язати Розенблата носити електронний браслет і здати всі свої паспорти для виїзду за кордон, як і інші документи, які можуть бути використані, щоб виїхати за межі України.
Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пояснив, що більш жорсткий запобіжний захід слідство просити не може, так як парламент не дав згоду на затримання і арешт Розенблата.
Також він зазначив, що особисті зобов'язання були б занадто м'яким запобіжним заходом. А з клопотанням про те, щоб взяти на поруки Розенблата, ніхто не звертався.
Перед початком розгляду клопотання суддя відмовила прокуратурі у проханні продемонструвати відео, на матеріалах якого заснована підозра Розенблата.
11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з Розенблата депутатської недоторканності, однак не дала згоди на його затримання і арешт.
Також слідство просить зобов'язати Розенблата носити електронний браслет і здати всі свої паспорти для виїзду за кордон, як і інші документи, які можуть бути використані, щоб виїхати за межі України.
Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пояснив, що більш жорсткий запобіжний захід слідство просити не може, так як парламент не дав згоду на затримання і арешт Розенблата.
Також він зазначив, що особисті зобов'язання були б занадто м'яким запобіжним заходом. А з клопотанням про те, щоб взяти на поруки Розенблата, ніхто не звертався.
Перед початком розгляду клопотання суддя відмовила прокуратурі у проханні продемонструвати відео, на матеріалах якого заснована підозра Розенблата.
11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з Розенблата депутатської недоторканності, однак не дала згоди на його затримання і арешт.
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